Von Axel Sturm

Ladenburg. Dass der Biber sich an den Ladenburger Bächen wohlfühlt, ist mittlerweile überall sichtbar. Dämme, aufgestaute Bachbereiche und gefällte Bäume mit den typischen Nagespuren sind an der Bacherlebnis-Station und beim Römerstadion zu sehen. Der in Deutschland fast ausgerottete pelzige Nager hat sich seinen Lebensraum auch in Baden-Württemberg