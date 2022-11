Konnte man in den zurückliegenden Jahrzehnten aus Anlass der Gedenkfeier Jahr für Jahr geloben, dass man die Lehren aus zwei Weltkriegen und der nationalsozialistischen Diktatur gezogen habe und auf Kooperation statt auf Dominanz sowie auf international ausgehandelte Konfliktregelungen ...

Dass die Europäer dieses " Nie wieder Krieg, nie wieder Gewalt " nicht würden halten können, hätte ihnen angesichts des zunehmenden Terrors ab Anfang der Jahrtausendwende dämmern müssen. Dass gewaltfreie Abwehr kaum etwas gegen die Entschlossenheit islamistischer Terroristen ausrichten kann, sei dem Westen viel zu spät aufgegangen. Auch dann noch nicht, "als längst die Fratze des russischen Nationalismus am Horizont erschien".

Selbst dann noch, wenn andere Staaten wie die USA zur Abwehr gegen das weltweite Terrornetz mit Gewalt vorgingen. "Frieden, oder besser Abwesenheit von Krieg um jeden Preis zu bewahren, fand selbst dann noch unsere Zustimmung, als Russland sich Schritt für Schritt ukrainische Territorien einverleibte", so Lohrbächer.

"Nie wieder" lautete daraufhin der Slogan: "Nie wieder Krieg, nie wieder Täter". Nie wieder hieß zugleich, die fast 80 Jahre währende Abwesenheit von Krieg in Deutschland um jeden Preis zu bewahren.

"Krieg in jeder Form und aus jedem Anlass war in unseren Augen verwerflich", so der Theologe im Einklang mit dem Weltkirchenrat, der 1946 verkündet hatte: "Krieg soll nach dem Willen Gottes nicht sein".

Weinheim. (keke) Es war ein bemerkenswertes persönliches Umdenken, das der ehemalige Pfarrer und Schuldekan Albrecht Lohrbächer am gestrigen Volkstrauertag als Hauptredner der Gedenkstunde auf dem Hauptfriedhof öffentlich machte.

Selbst noch während des Krieges geboren, habe er bisher zu jenen gehört, die zu Waffen, Gewaltanwendung und Bundeswehr jahrzehntelang eine mehr oder weniger große Distanz verspürten.

Zauberworte waren Frieden, Versöhnung und "Verständigung. Heute, neun Monate nachdem Putin seinen Truppen den Überfall auf die Ukraine befohlen hat, stehe man vor einem Scherbenhaufen der Ideologie dieses "Nie wieder". Die überwiegende Mehrheit der Bundesbürger wie auch er – Lohrbächer – mussten erkennen, dass man mit diesen Fantasien gescheitert ist.

Konnte man in den zurückliegenden Jahrzehnten aus Anlass der Gedenkfeier Jahr für Jahr geloben, dass man die Lehren aus zwei Weltkriegen und der nationalsozialistischen Diktatur gezogen habe und auf Kooperation statt auf Dominanz sowie auf international ausgehandelte Konfliktregelungen und nicht auf Konfrontation setze, so stelle sich das Gedenken an Opfer der Gewaltherrschaft und Kriege heute völlig anders dar.

"Hier und heute ist Glaubwürdigkeit und nicht Kneifen gefragt", so Lohrbächer. Die bis heute mehr als eine Million ukrainischer Flüchtlinge zwängen zum Umdenken. Vor allem sie erwarteten von uns kein "Nie wieder Krieg" und keine Slogans wie "Die Waffen nieder", während ihre Männer und Söhne in einem verzweifelten Abwehrkampf stünden.

Angesichts ihrer Gefallenen, Ausgebombten und mehr als zehn Millionen Geflüchteten erwarteten sie auch von uns die Bestätigung: "Ihr habt das Recht, für euer Überleben und den Erhalt eurer ukrainischen Identität zu kämpfen."

Und darüber hinaus: "Ihr verteidigt eine demokratische Freiheit, die auch unsere Freiheit ist, und habt deshalb ein Recht auf unsere moralische und materielle Unterstützung." Wie könnte er sonst in die Augen der auch nach Weinheim gekommenen ukrainischen Frauen schauen, wenn er diese Sätze nicht bekennen würde, so Lohrbächer.

Diese Sätze, so Lohrbächer, spreche er bewusst auch als Theologe aus. "Wir haben die unabdingbare Pflicht zu verteidigen, auch mit Gewalt, was uns in diesem Land wichtig ist: Freiheit, Menschenrechte und Demokratie".

Auch mit Hilfe der Bundeswehr. Gemeinsam mit den Ukrainern habe man das Recht auf Gegenwehr und dürfe sich nicht mehr mit Scheinfrieden abfinden, weil man damit nur der Willkür und der rohen Gewalt den Boden bereitet.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, so Lohrbächer: Sein Credo, nach den Worten des Apostels Paulus lautet nach wie vor: "So weit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden!"

Dies wolle er angesichts der vielen Gräber aufs Neue geloben. "Soweit dies möglich" sei, sage aber auch Paulus. Zum Frieden gehörten immer zwei. Manchmal sei dieses Friedenhalten wohl nicht möglich, bedauerte Lohrbächer.

Wenn anderen Unrecht geschehe oder wenn die Schwachen von denen, welche die Macht besitzen, benachteiligt würden. Die Ukraine sei ein solcher Fall. Oder die Frauen im Iran, "die nichts mehr wollen, als Frau zu sein ohne männliche Bevormundung und Unterdrückung". Frieden bedeute deshalb nicht, dem Stärkeren das Feld zu überlassen, so Lohrbächer abschließend.

Frieden bedeute, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Aber wenn es denn sein müsse und alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft seien, dann stünden er und hoffentlich eine Mehrheit der Deutschen auch für den Einsatz der Bundeswehr.

Deshalb wolle er sich am Volkstrauertag auch nicht mehr an die bisher üblichen Schuldzuweisungen an die gefallenen Soldaten oder umgekehrt an der Relativierung von Schuld, wie sie lange praktiziert wurde, beteiligen.

Stattdessen wolle er eigene Akzente zur Sprache bringen und auch die fünf jüdischen Weinheimer erwähnen, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind sowie der nach Weinheim verschleppten und missbrauchten rund 4000 Zwangsarbeiter gedenken.

Pfarrer Detlev Schilling von der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt bekannte, selbst "nur Frieden oder besser: "Nicht-Krieg" zu kennen. Es werde von Christen viel getan, um dem Krieg zu begegnen, seinen Opfern beizustehen und Solidarität zu üben. Das Allererste sei und bleibe das Gebet.

Wobei Gebet nicht als "Wir lassen Gott mal machen" zu verstehen ist: "Christen holen Gott ganz bewusst mit dazu und mit hinein. Und ziehen ihn auch ein Stück weit zur Verantwortung". Gebet sei immer auch ein wichtiger Schlüssel hin zu Aktivität und Aktion, so der Geistliche. Gebet lasse aber auch Ohnmacht und Verzweiflung zu und habe dafür einen Adressaten, bat Schilling die Anwesenden zum gemeinsamen Gebet. Damit Gott allen in den Nöten dieser Zeit zeigen könne, "wo unser Platz ist, wie und wo wir helfen können".

Die Stadtkapelle unter der Leitung von Werner Wolf umrahmte die vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ausgerichtete Gedenkstunde musikalisch. Albrecht Lohrbächer und Christoph Esser legten gemeinsam mit Vertretern der Bundeswehr Kränze nieder.