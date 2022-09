St. Leon-Rot. (RNZ) Christa Peichl war quasi die Personifizierung der Volkshochschule (VHS) in St. Leon-Rot. Nach 36 Jahren wurde sie nun in den Ruhestand verabschiedet.

1986 hatte Peichl bei der VHS in Wiesloch angefangen, als 1989 die Außenstelle in St. Leon-Rot ausgebaut und in professionelle Hände gegeben werden sollte, lag es nahe, dass die Wahl auf die St. Leon-Roterin fiel. Unter ihrer Leitung wurden alsbald zahlreiche Bewegungs- und Sprachkurse ins Leben gerufen. Dankbar zeigte sich Peichl für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den engagierten Kursleitern und nicht zuletzt für die treuen Teilnehmer. VHS-Leiterin Annette Feuchter hob Peichls "bedingungslosen Einsatz" für die VHS hervor und ihr gutes Gespür für das, was die Gemeinde braucht: seien es Senioren-Angebote, Eltern-Kind-Kurse oder Kinderkunstschule.

Anette Reich und Bürgermeister Alexander Eger würdigten seitens der Gemeinde Peichls Arbeit und freuten sich, dass die Außenstellenleitung mit der langjährigen Kursleiterin Ulrike Keßler auch zukünftig in guten Händen sein wird.