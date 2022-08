Für den bisherigen 60 Jahre alten Hauptsitz an der Kurfürsten-Anlage schwebt dem Vorstand eine Sanierung im Bestand oder die Schaffung neuen Baurechts vor. Besonders erwähnt wurde zudem das am Dossenheimer Raiffeisenplatz verwirklichte eigene Wohnbauprojekt mit 16 Mietwohnungen sowie die in der Nachbarschaft in Bauherrengemeinschaft weiteren 23 Wohnungen und drei Reihenhäuser, die gegenwärtig entstehen.

Heidelberg. Nach einer pandemiebedingten Zwangspause haben die gewählten Vertreter von rund 21.000 Mitgliedern der Heidelberger Volksbank auf ihrer erstmals wieder in Präsenz möglichen Versammlung am Montag im Marriott-Hotel Vorstand, Aufsichtsrat und Belegschaft Anerkennung für ihre Arbeit und das gute Ergebnis im Jahr 2021 ausgesprochen. Trotz leichter Einbrüche im Krisenjahr 2020 konnte die Bank wieder in allen Sparten Zuwächse verzeichnen und einen Überschuss erwirtschaften, der die Ausschüttung einer vierprozentigen Dividende gestattete. Vorstand und Aufsichtsrat wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Von Fritz Quoos

Die vom Aufsichtsratsvorsitzenden Reinhard Walter geleitete Versammlung hatte Bankvorstand Toralf Weimer zugleich im Namen seiner Mitvorstände Stefan Baumann und Felix Pöltl mit dem Bericht über das Geschäftsjahr eröffnet. Darin äußerte er Stolz darauf, wie die Volksbank-Gemeinschaft die Herausforderungen durch Corona bewältigt habe. Auch wenn ein Bezug des künftigen Hauptsitzes der Bank erst im nächsten Jahr erfolgen kann, schwor Weimer die Versammelten schon einmal auf das baulich voranschreitende neue Domizil mit großzügigem Beratungszentrum am neuen Europaplatz westlich des Hauptbahnhofs ein.

Erfreut zeigt sich Vorstand Weimer, dass die Bank nach einem Jahr mit Rückschlägen im Geschäftsjahr 2021 auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist. Er spricht von einem guten Kreditgeschäft und Wachstum in fast allen relevanten Geschäftsfeldern, einer äußerst zufriedenstellenden Ertragslage und einem ausreichenden Spielraum für weiteres Wachstum. Doch 2022 macht die Entwicklung auf den Finanzmärkten Sorgen. Zwar ist die Zinswende da, doch die Finanzierungskonditionen für die Kunden haben sich stark verteuert, betont Weimer. Hinzu komme eine "völlig außer Kontrolle geratene Inflation" und ein Einbruch des Aktienmarktes.

Nach einem kurzen Blick auf die wegen "zu geringer Schnittmengen" abgebrochenen Fusionsgespräche mit der Volksbank Neckartal schließt der Vorstand seinen Bericht mit Dank für Vertrauen und Treue zur Volksbank und das Engagement der Belegschaft und des Aufsichtsrates. Auch dessen Vorsitzender äußert sich stolz über die Entwicklung der Bank und dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für ihren Einsatz. Die von ihm beantragte Entlastung des Vorstands wird einstimmig erteilt. Ebenso einstimmig entlastet die Versammlung auf Antrag von Wolfgang Lachenauer den Aufsichtsrat, der zuvor den Prüfungsbericht des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes zur Abstimmung gestellt hatte.

Zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern in dem jetzt zehnköpfigen Gremium wählte die Vertreterversammlung die Geschäftsführerin und Projektmanagerin Lisa Antoni sowie Karin Heil, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg. Wiedergewählt wurden Bäckermeister Andreas Göbes, Betriebswirt Peter Kaul, Dossenheims Ex-Bürgermeister Hans Lorenz und die Diplom-Mineralogin Haidrun Wietler. Mit Dank für 14-jährige Mitarbeit im Aufsichtsrat verabschiedete die Versammlung Malermeister Roland Eck, der vom Genossenschaftsverband mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet wurde. Die silberne Ehrennadel des Verbandes ging an Peter Kaul, der sich bereits seit 25 Jahren im Aufsichtsrat engagiert. "Die genossenschaftliche Idee ist nichts ohne die Menschen, die sie umsetzen", betonte Verbandssprecher Karl-Heinz Krauß in seiner Laudatio.