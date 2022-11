Bammental/Heidelberg. (lesa) Im Prozess wegen versuchten Mordes an einem 88-jährigen Bammentaler hat Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson am vierten Verhandlungstag eine lebenslange Haftstrafe wegen versuchten Mordes, mindestens aber eine Haftstrafe von elf Jahren und acht Monaten für den älteren der beiden angeklagten Brüder gefordert. Das Opfer habe die Attacke im März zwar überlebt, sei seither und wegen der Tat aber ein Pflegefall. "Das Leben des Opfers war mit dem Überfall beendet", schlussfolgerte sie.

Für den jüngeren Bruder, der im Gegensatz zu seinem teils geständigen Bruder eine Beteiligung an der Tat bestreitet, beantragte die Oberstaatsanwältin eine Geldstrafe in Höhe von 140 Tagessätzen a 20 Euro wegen gefälschter Papiere. Was den Überfall auf den 88-Jährigen angeht, hielt sie es aber für denkbar, dass dieser gemäß dem Grundsatz "Im Zweifel für den Angeklagten" aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden müsse.

An Kleidungsstücken von beiden Angeklagten haben Kriminaltechniker Fasern der Kleidung des Opfers an Kleidungsstücken beider Tatverdächtigen gefunden. Dies ergab sich zuvor zum Abschluss der Beweisaufnahme aus der Aussage eines Sachverständigen des Landeskriminalamtes.

Dass der jüngere der beiden angeklagten Brüder zur Tatzeit am Tatort gewesen ist, was er bisher bestreitet, muss das jedoch nicht heißen. Auch könnten die Fasern durch "Verlagerung" oder Übertragung durch einen Dritten an die Kleidung des 43-Jährigen gekommen sein. Eine Analyse der Funknetzdaten ergab derweil, dass in Telefongesprächen der beiden Brüder am Tatabend im März der teilweise geständige Ältere an einem Funkmast in Bammental, sein Bruder an einem Mast in Gaiberg eingeloggt war.

Update: Dienstag, 15. November 2022, 15.56 Uhr

Angeklagter hatte vier Promille zum Tatzeitpunkt

Bammental/Heidelberg. (lesa) War der jüngere der wegen versuchten Mordes angeklagten Brüder beim Überfall auf einen 88-jährigen Bammentaler am 11. März dabei? Verprügelten beide den Mann, ließen ihn schwer verletzt in der kühlen Nacht auf dem Parkplatz zurück und machten sich mit seinem Auto sowie dem Geldbeutel davon? Oder sagt der 43-Jährige die Wahrheit, wenn er – bestätigt von seinem geständigen Bruder – beteuert, nicht an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein, in dessen Folge das Opfer ein Pflegefall wurde? Mit diesen Fragen beschäftigt sich derzeit das Heidelberger Landgericht. Am dritten Prozesstag ergab sich ein immer klareres Bild jenes Abends im März.