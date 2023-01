Dielheim/Tairnbach. (seb) Alle Verkehrsteilnehmer zwischen Dielheimer Windhöfen und Tairnbach, vor allem die im Auto, werden um Rücksicht gebeten: Die Frühjahrswanderung der Amphibien steht an. Daher werden, wie die Gemeinde Dielheim mitteilt, die Schranken an der Gemeindeverbindungsstrecke voraussichtlich von Mitte Februar bis Ende Mai abends geschlossen und morgens wieder geöffnet. Besonders Feuersalamander, aber auch andere Amphibien machen sich von ihren Winterquartieren vom Wald über die Straße zum Melschbach auf, um dort im Wasser Laich oder Larven abzusetzen. Durch den Klimawandel und die in der Folge recht schnell wechselnden Temperaturen sind einzelne Tiere womöglich schon vor Februar unterwegs, besonders in lauen, regnerischen Nächten.