Von Timo Teufert

Tairnbach. Die Gemeinde Mühlhausen übernimmt den Bilanzverlust des Tairnbacher Dorflädls aus dem letzten Jahr in Höhe von 7300 Euro. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Gemeinderäte waren sich einig, dass der kleine Laden, der 1300 Artikel im Angebot hat, für die Nahversorgung in Tairnbach und als sozialer