Wiesloch. Auf dem Museumgelände in den Weinäckern lässt sich beim letzten Fahrtag der Saison von 10 bis 17 Uhr Industriegeschichte erleben. Der Verein Feldbahn- und Industriemuseum bietet dabei eine Zeitreise in die Arbeitswelt von gestern. Das "Museumsbähnchen" fährt auf der rekonstruierten Feldbahntrasse durchs Grüne. Es gibt ...

St. Leon. An sechs ausgewählten Stationen gibt es Wissenswertes über den Ortsteil St. Leon und dessen Geschichte zu erfahren. Die zweistündige Führung mit Mitgliedern des Arbeitskreises Heimatgeschichte beginnt um 15.30 Uhr am Kirchvorplatz St. Leo der Große in der Marktstraße. Die Tour endet am Alten Rathaus, wo das Heimatmuseum St. Leon-Rot untergebracht ist und an diesem Tag – wie jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat – von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, bittet die veranstaltende Gemeindeverwaltung um Anmeldung bis Freitag, 9. September, 12 Uhr, unter Telefon 0 62 27 / 53 81 20 oder per E-Mail an: ana-sophie.walter@st-leon-rot.de.

St. Leon-Rot. Relikte, die an die Trockenlegung der Kraichbachniederung zwischen 1934 und 1936 erinnern, werden bei einer Führung in St. Leon-Rot aufgesucht. Die 90-minütige Fahrradtour mit Kuno Schnader vom Arbeitskreis Heimatgeschichte startet um 13.30 Uhr am Bürgerpavillon am Golfplatz (Koordinaten: 49.247982, 8.624016). Es wird empfohlen, mit dem Fahrrad an der Tour teilzunehmen. Nach einer kurzen thematischen Einleitung zum Kraichbach geht es zur Dole, welche ganz unscheinbar unter dem Kraichbachweg hindurchführt und dann zu den "Oberen Rohrwiesen" und dem Trog. Dabei wird Schnader die Funktion und die historische Bedeutung der Relikte erläutern und unterhaltsame Anekdoten einflechten. Bei Regen entfällt die Führung. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, bittet die veranstaltende Gemeindeverwaltung um Anmeldung bis Freitag, 9. September, 12 Uhr, unter Telefon 0 62 27 / 53 81 20 oder per E-Mail an: ana-sophie.walter@st-leon-rot.de.

Region Wiesloch. (aham) In ganz Deutschland ermöglicht der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, seltene Einblicke. Auch in der Region rund um Wiesloch ist an diesem Tag wieder einiges geboten. Die RNZ gibt eine Übersicht.

Dole, Stauwehr und Trog

Historischer Rundgang durch St. Leon

Fahrtag im Feldbahnmuseum

Das Bronnersche Gartenhaus

Wiesloch. Das kleine Biedermeier-Gartenhaus auf dem Gelände des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden wurde 1838 durch den Weinbaupionier Johann Philipp Bronner (1792 - 1864) erbaut. Im Rahmen des "Kulturprojekt Johann Philipp Bronner" wurde hier 2008 ein kleines Museum eingerichtet. Das Gartenhaus birgt zahlreiche Geheimnisse, etwa: Was hat es mit einer Leichenhalle zu tun? War es konspirativer Ort in der Badischen Revolution 1847? Diese Fragen werden beantwortet bei einer 30-minütigen Führung. "Die Geheimnisse des Bronnerschen Gartenhauses" beginnt um 15.30 Uhr. Das Gartenhaus selbst kann von 15 bis 17.30 Uhr besichtigt werden.

Jüdischer Friedhof

Bad Schönborn. Der jüdische Friedhof in Mingolsheim wurde 1878 von den drei israelitischen Gemeinden Malsch, Mingolsheim und Östringen erbaut. Er ist heute ein Ort der geschichtlichen Erinnerung, denn er ist das einzige verbliebene Zeugnis einer Kultur, die jahrhundertelang unsere Orte mitgeprägt hat. Zudem beherbergt der jüdische Friedhof mit seinen acht uralten Linden auch ein Naturdenkmal. Am Tag des offenen Denkmals hat die Anlage in der Konradin-Kreutzer-Straße, die sonst abgeschlossen bleibt, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zudem werden drei jeweils einstündige Führungen angeboten. Diese starten um 10, 14 und 16 Uhr, Treffpunkt ist das Ende der Konradin-Kreutzer-Straße. Männliche Besucher müssen eine Kopfbedeckung tragen.

Posidonien-Schiefergrube

Bad Schönborn. Bis 1926 wurde in Langenbrücken der dunkel gefärbte Posidonien-Schiefer durch die Portland-Zementwerke Heidelberg abgebaut. Dieser Ölschiefer, der sich aus Meeresablagerungen der Jurazeit gebildet hat, tritt hier zutage. Als Nationales Geotop ist dieses geologische Fenster der Nachwelt in der Zeuterner Straße 19 erhalten geblieben. Am Tag des offenen Denkmals ist ein Teil des Steinbruchs von 10 bis 17 Uhr zugänglich. Zudem gibt es zwei jeweils einstündige Führungen; diese starten um 11.30 und um 15.30 Uhr.

Ruhbenderhaus

Östringen. Wie die Menschen bis Mitte des letzten Jahrhunderts lebten und arbeiteten, kann man im Ruhbenderhaus am Leibergplatz in Östringen erfahren. In dem Anwesen aus dem Jahre 1700 sind Objekte, Maschinen und Geräte aus dem bäuerlichen Leben ausgestellt und können am Tag des offenen Denkmals von 14 bis 17 Uhr bestaunt werden.

Heimatmuseum

Östringen. Im 1786 erbauten, früher als Rathaus benutzten Gebäude in der Hauptstraße 100 finden sich Exponate zu Ortsgeschichte und Naturkunde. Von 14 bis 17 Uhr können die Besucher auf Entdeckungsreise in die Vergangenheit gehen.

Nylon-Archiv

Östringen. Das größte Nylonfaserwerk Europas befand sich einst in Östringen. Auf dessen Spuren kann man sich im erst vor Kurzem eingerichteten Nylon-Archiv in der Gartenstraße 8/1 begeben. Es ist zum Tag des offenen Denkmals von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Eremitage: Ausstellungen und Führungen

Waghäusel. Vom Jagdschloss der Fürstbischöfe von Speyer zum Kulturort: Seit 2020 befinden sich vier museale Ausstellungsräume in der Eremitage am Schlossplatz 1. Darin geht es um die Geschichte der Eremitage, die badische Revolution 1848/49, die Zuckerfabrik Waghäusel und das Naturschutzgebiet Wagbachniederung. Zum Tag des offenen Denkmals gibt es verschiedene Führungen. Zweimal geht es durch das Kavalierhaus und Gardebau; die jeweils einstündige Tour beginnt um 14 und um 16 Uhr. Bei einer Führung durch Kavalierhaus und Küchenbau geht es darum, welche Erkenntnisse sich durch die Begutachtung der originalen Denkmalsubstanz gewinnen lassen. Auch hier gibt es zwei Termine: Eine Tour startet um 15 Uhr, die andere 17 Uhr. Ein Vortrag um 15 Uhr dreht sich um "Die Astronomie in den Kulturen durch die Menschheitsgeschichte".

Info: Eine Übersicht aller offenen Denkmäler in Deutschland und das dazugehörige Programm findet sich im Internet, dort kann man sich die einzelnen Attraktionen auch nach Ort und Entfernung anzeigen lassen: www.tag-des-offenen-denkmals.de