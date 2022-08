Waghäusel. (Of) In der Großen Kreisstadt Waghäusel kann man durch ein riesiges Teleskop bis in die unendlichen Tiefen des Universums und in das Reich ferner Galaxien und Quasare blicken. Bereits 2019 hatten die Astronomiefreunde Waghäusel ihre eigene, unweit von Eremitage und Kloster Waghäusel gelegene Sternwarte eingeweiht.

Das neun Meter lange und 4,50 Meter breite Gebäude ist in drei Funktionseinheiten eingeteilt, wobei im mächtigen Eingangsportal und Hauptraum neben einer Spendertafel ein Großbildschirm die Teleskopbilder auch für weitere Besucher transparent macht. Die größte Anziehungskraft übt jedoch das riesige Teleskop auf der Beobachtungsbühne aus. Unter der 3,60 Meter großen, drehbaren Sternwartenkuppel, die in Eigenarbeit gebaut wurde und die über eine ausgeklügelte Mechanik zur Beobachtung des Himmels geöffnet werden kann, verrichtet ein Teleskop vom Typ Ritchey-Cretien mit einer Öffnung von 400 Millimetern oder 16 Zoll seinen Dienst.

"Eines der Größten im weiten Umkreis", heißt es bei den "Sternenguckern" aus Waghäusel. Dabei sammelt der Teleskopspiegel rund 6000 Mal mehr Licht als das menschliche Auge. "Dadurch werden auch fernste Objekte im Universum sowie die ganze Wunderwelt des Nachthimmels für alle Besucher erreichbar", betont Vorsitzender Wolfgang Stegmüller. Die Energieversorgung der Sternwarte ist zu 100 Prozent autark. Der Strom für den Betrieb aller Geräte wird tagsüber von einer Fotovoltaikanlage gewonnen und in leistungsstarken Batterien gespeichert. Von dort bezieht die Sternwarte den in der Nacht benötigten Strom.

Eine weitere Attraktion ist sicher das Sonnenteleskop mit H-alpha-Filter mit einer Öffnung von 70 Millimetern und einer Brennweite von 420 Millimetern. Dieses bietet spektakuläre Aufnahmen. "Damit kann man unser Tagesgestirn mit den Sonnenflecken, die als dunkle Punkte sichtbar werden, bestaunen", wird informiert. Zur Erinnerung und Vergleich: Die Sonne ist fast 1,3 Millionen Mal voluminöser als die Erde. Der Durchmesser unseres Zentralgestirns beträgt knapp 1,4 Millionen Kilometer und damit den 109-fachen Durchmesser der Erde, der fast 13.000 Kilometer misst.

Bei den Astronomiefreunden Waghäusel finden regelmäßige Führungen statt, wobei auch das Vereinsdomizil und die Dauerausstellung im "Astro"-Kavaliershaus der Waghäuseler Eremitage besucht werden kann. Der gemeinnützige Verein mit aktuell rund 300 Mitgliedern hat sich die Verbreitung astronomischen Wissens in der Bevölkerung, die Pflege der volkstümlichen Astronomie und die Unterstützung der Mitglieder bei allen Fragen der Astronomie und der Beobachtung des Sternenhimmels zum Ziel gemacht. Einer der Schwerpunkte des Vereins ist die Jugendarbeit: Die Astronomie mit ihren interdisziplinären Kompetenzen – Mathematik, Physik, Biologie, Philosophie oder Geologie – eigne sich hervorragend dazu, Kinder an Naturwissenschaften heranzuführen, ist man überzeugt.