Von Tobias Törkott

St. Leon-Rot. Noch bis 21.30 Uhr am Donnerstag waren Ludwig Kudis und seine Mitarbeiter Florian Hoffmann und Claudia Becker beschäftigt. Der Kämmerer der Gemeinde St. Leon-Rot informierte mit seinem Team die möglichen neuen Besitzer eines Bauplatzes im Neubaugebiet "Oberfeld" im Ortsteil Rot. Am Donnerstag wurden in einer extra dafür einberufenen