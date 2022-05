Rot. (aham) Der Scherbenleger von Rot hat offenbar eine Pause eingelegt. Wie die Polizei auf RNZ-Nachfrage berichtet, sind den Ermittlern keine neuen Fälle bekannt. Unterdessen hat die Polizei an den drei betroffenen Spielplätzen im Veilchenweg, an der Parkringschule und in der Rosenstraße Gefahrenhinweise samt "Empfehlungen zum Schutz der Kinder" aufgehängt.

Anfang letzter Woche hatten Scherbenfunde auf den drei genannten Spielplätzen Eltern in Aufruhr versetzt. Denn die spitzen Glassplitter lagen nicht einfach irgendwie und irgendwo herum. Vielmehr hatte sie jemand direkt an oder direkt auf Spielgeräten platziert.

An einer Rutsche lagen sie etwa genau dort, wo die Kinder unten ankommen – und zwar hochkant mit den scharfen Enden in den Sand gesteckt. An einem Klettergerüst und auf dem Sitz eines Kleinkindertisches wurden sie hochkant zwischen die Holzlatten platziert. Dies führte dazu, dass einige Eltern nun die Roter Spielplätze meiden. Zu unsicher und gefährlich erscheint ihnen die Lage.

Anfangs war die Polizei noch davon ausgegangen, dass Jugendliche im Übermut Flaschen an der Rutsche zerschlagen hätten. Als sich jedoch die Fälle häuften und boshafte Absicht erkennbar wurde, hat die Polizei die Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung aufgenommen.

Die Beamten kontrollieren jeden Abend die Spielplätze. "Und auch nachts", ergänzt Polizeisprecher Norbert Schätzle. Zudem ist der kommunale Bauhof täglich im Einsatz und durchsucht mit Rechen ausführlich den Sand. Seither sind im Ortsgebiet keine neuen Funde aufgetaucht. Allerdings seien an den betroffenen Spielplätzen weitere Scherben gefunden worden. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass es sich um "alte" Splitter handelt.

Daher hat die Polizei an den betroffenen Spielplätzen Plakate aufgehängt. Darauf informiert sie die Eltern über die Scherbenfunde und empfiehlt ihnen, die Kinder zu den Spielplätzen zu begleiten und die Spielgeräte genau anzuschauen. Weiter heißt es: "Liebe Eltern, bitte wirken Sie auf Ihre Kinder ein: Die Kleinen sollten nicht selbst nach Scherben suchen und in die Hand nehmen."