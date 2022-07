Spechbach. (agdo) Langsam rollten die Oldtimer am Freitagnachmittag in Spechbach ein. "Willkommen beim Grand Prix von Spechbach", sagte Moderator Michael Hagemann. Wohl dem, der in einem Cabrio saß. Alle anderen hatten die Fenster heruntergekurbelt und genossen so das tolle Wetter.

In der Tat gilt Spechbach bei der "Heidelberg Historic" als Grand-Prix-Strecke beziehungsweise als das