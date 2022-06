Rüdiger Kanzler hatte das Amt des Ersten Vorsitzenden seit Mai 2018 inne, zuvor war er bereits Mitglied bei der SGL. "Mein Ziel war es, den Verein für die Zukunft neu und modern aufzustellen", betont Kanzler. Dies scheitere aber regelmäßig am Unwillen anderer Vorstandsmitglieder, Dinge zu verändern oder neu anzupacken, schreibt der ehemalige Vorsitzende in der Pressemitteilung.

Gut wäre auch, grundlegende demokratische Punkte in der Satzung zu formulieren wie "geheime Wahl" anstatt Akklamation, findet der ehemalige Vorsitzende. Ein Delegiertenprinzip in der Jugendsatzung ist aus Sicht von Kanzler "völliger Schwachsinn". Die Jugendlichen sollten ihre Jugendleiterin oder ihren Jugendleiter direkt wählen können, "in offener und fairer Wahl anstatt Gemauschel", so Kanzler. Insgesamt habe es aber schon seit Längerem Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Vorstands gegeben.

In der Satzung und Vorstandsbesetzung fehlt zum Beispiel ein Schriftführer und Medienbeauftragter, listet Kanzler auf. Auch Beisitzer für Aufgaben wie Social Media und Internet seien nicht vorhanden. "Diese Positionen, die wesentlich für das Weiterkommen des Vereins wären, werden stringent abgelehnt", so Kanzler. Die neu formulierte Satzung könne er so nicht unterschreiben.

Eine "Dreier-Gruppe", Namen wollte Kanzler nicht nennen, sei der Sitzung seiner Meinung nach bewusst fern geblieben und habe die dabei gefassten Beschlüsse nicht anerkannt, kritisiert Kanzler. Nach seinen Gefühlen gefragt, fasst er knapp zusammen: "Enttäuscht." Wenn es so weitergehe, würden die Strukturen des Vereins nach und nach zerbrechen, ist er überzeugt. Außerdem findet er, dass die Vorstandschaft, ihr gehören acht Personen an, für einen solchen Verein einfach zu klein ist. Die SGL hat immerhin über 1100 Mitglieder.

Hirschberg-Leutershausen, Im Vorstand der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) knallt es: Rüdiger Kanzler hat mit sofortiger Wirkung sein Amt als Erster Vorsitzender bei der SGL niedergelegt. Darüber informierte er in einer Pressemitteilung. Der 56-Jährige begründet seinen Schritt mit "Meinungsverschiedenheiten bei der Überarbeitung der neuen Satzung". In dieser fehlen aus seiner Sicht weiterhin wichtige Passagen. Diese wolle ein Teil des Vorstands nicht aufnehmen. Wie Kanzler im Gespräch mit der RNZ sagte, sei unter anderem eine Sitzung des Vorstands vor einiger Zeit mit ein Auslöser für seine Entscheidung gewesen.

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen, Im Vorstand der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) knallt es: Rüdiger Kanzler hat mit sofortiger Wirkung sein Amt als Erster Vorsitzender bei der SGL niedergelegt. Darüber informierte er in einer Pressemitteilung. Der 56-Jährige begründet seinen Schritt mit "Meinungsverschiedenheiten bei der Überarbeitung der neuen Satzung". In dieser fehlen aus seiner Sicht weiterhin wichtige Passagen. Diese wolle ein Teil des Vorstands nicht aufnehmen. Wie Kanzler im Gespräch mit der RNZ sagte, sei unter anderem eine Sitzung des Vorstands vor einiger Zeit mit ein Auslöser für seine Entscheidung gewesen.

Eine "Dreier-Gruppe", Namen wollte Kanzler nicht nennen, sei der Sitzung seiner Meinung nach bewusst fern geblieben und habe die dabei gefassten Beschlüsse nicht anerkannt, kritisiert Kanzler. Nach seinen Gefühlen gefragt, fasst er knapp zusammen: "Enttäuscht." Wenn es so weitergehe, würden die Strukturen des Vereins nach und nach zerbrechen, ist er überzeugt. Außerdem findet er, dass die Vorstandschaft, ihr gehören acht Personen an, für einen solchen Verein einfach zu klein ist. Die SGL hat immerhin über 1100 Mitglieder.

In der Satzung und Vorstandsbesetzung fehlt zum Beispiel ein Schriftführer und Medienbeauftragter, listet Kanzler auf. Auch Beisitzer für Aufgaben wie Social Media und Internet seien nicht vorhanden. "Diese Positionen, die wesentlich für das Weiterkommen des Vereins wären, werden stringent abgelehnt", so Kanzler. Die neu formulierte Satzung könne er so nicht unterschreiben.

Gut wäre auch, grundlegende demokratische Punkte in der Satzung zu formulieren wie "geheime Wahl" anstatt Akklamation, findet der ehemalige Vorsitzende. Ein Delegiertenprinzip in der Jugendsatzung ist aus Sicht von Kanzler "völliger Schwachsinn". Die Jugendlichen sollten ihre Jugendleiterin oder ihren Jugendleiter direkt wählen können, "in offener und fairer Wahl anstatt Gemauschel", so Kanzler. Insgesamt habe es aber schon seit Längerem Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Vorstands gegeben.

Rüdiger Kanzler hatte das Amt des Ersten Vorsitzenden seit Mai 2018 inne, zuvor war er bereits Mitglied bei der SGL. "Mein Ziel war es, den Verein für die Zukunft neu und modern aufzustellen", betont Kanzler. Dies scheitere aber regelmäßig am Unwillen anderer Vorstandsmitglieder, Dinge zu verändern oder neu anzupacken, schreibt der ehemalige Vorsitzende in der Pressemitteilung.

Als ein Beispiel nennt Kanzler unter anderem die Gestaltung der Website sowie die Erweiterung des Vorstands, um neue Impulse zu schaffen und den Verein neu aufzubauen. Dies sei aber immer wieder an den Widerständen des bisherigen Vorstands gescheitert. Im Gespräch mit der RNZ nennt er wieder die "Dreier-Gruppe", es sei nicht der gesamte Vorstand. Kanzler sieht deswegen "keine Möglichkeit einer vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit mehr".

"Ich bedauere das sehr, denn es war und ist mir sehr wichtig, mich in meinem Heimatverein zu engagieren", betont der ehemalige Vorsitzende, der SGL-Mitglied bleiben will. Ihn ärgere es, dass einige Vorstandsmitglieder neuen engagierten, motivierten Menschen bei der SGL keine Chance geben. "Grund: Falsches Parteibuch." Ein Verein sollte politisch unabhängig und offen für alle sein, findet Kanzler. Ihm selbst, der auch Vorsitzender der SPD Hirschberg ist, sei geschrieben worden: "Einen Roten wollen wir nicht." Der Leutershausener sagt ganz offen, dass er sich in den letzten Tagen gemobbt gefühlt hätte. Ein erneutes Engagement in der Zukunft schließt Kanzler nicht aus, sagt aber im Gespräch auch: "Nicht in dieser Konstellation."

Wie es nun für den Sportverein weitergeht? Kommissarisch wird der Zweite Vorsitzende Sven Glander, den die RNZ weder per Telefon noch per Mail erreichte, den Verein führen müssen. Die Jahreshauptversammlung ist für 15. September vorgesehen. Kassierein Annegret Leitwein bedauerte gegenüber der RNZ, dass es so weit gekommen ist. Sie hätte sich zuvor ein Gespräch innerhalb des Vorstands gewünscht. Änderungen an der Satzung könne man als Antrag bei den Versammlungen einbringen, dann entscheide die Mehrheit, sagte sie zu Kanzlers Vorwürfen. Seine Aussagen zur Parteizugehörigkeit wunderten sie, schließlich sei beispielsweise Jörg Büßecker langjährig bei der SGL engagiert und SPD-Gemeinderat. "Wir sind politisch unabhängig als Verein", betonte auch sie.

Kanzler habe den Vorstand zwar über seinen Rücktritt informiert, aber die Pressemitteilung nicht an den Gesamtvorstand verschickt. Daher sollen das weitere Vorgehen und eine eventuelle Stellungnahme nun voraussichtlich in der Vorstandssitzung am Dienstag besprochen werden. An dieser Stelle könne sie sich nur persönlich äußern, so Leitwein. Sie betonte aber: "Wir als Vorstand waren und sind jederzeit gesprächsbereit."