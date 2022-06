Schwetzingen. (pol/mare) Ein 28-jähriger Mann hat am Mittwochabend eine 15-jährige Jugendliche sexuell belästigt. Er wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilt.

Als die Jugendliche demnach gegen 19.20 Uhr am Bahnhof in Schwetzingen aus der S-Bahn stieg, berührte sie der Mann am Körper. Sofort verständigte die 15-Jährige eine Angehörige, die in der Nähe wohnte und die sich sogleich auf den Weg zu der Jugendlichen machte. Dabei traf sie zufällig den flüchtenden Mann, den ihr die 15-Jährige schon beschrieben hatte.

Als sie ihn auf sein Verhalten ansprechen wollte, ergriff der Mann allerdings die Flucht. In der Mannheimer Straße stellte ein Passant, der zuvor zufällig auf den Vorfall aufmerksam wurde, den Mann und hielt ihn fest, die Polizei eintraf. Diese nahmen den 28-Jährigen daraufhin zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.