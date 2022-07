Nach der offiziellen Eröffnung am Montag folgte am Dienstag noch ein Trainingstag für die Spieler auf der bestens gepflegten Anlage am Sportzentrum. Bis Freitag gehen die Vorrundenspiele, in denen für den MCS Michael Ritschel und Martin Fallenbüchel antreten dürfen. Am Samstag spielen die besten 32 Spieler in einer K.-o.-Runde gegeneinander. Der Deutsche Meister steht am Ende fest. Am Donnerstag und am Freitag können die Spiele nicht nur live auf der Anlage, sondern auch auf www.sportdeutschland.tv mit Kommentator verfolgt werden.

Schriesheim. Trotz sengender Hitze war auf der Anlage des Miniaturgolf Clubs Schriesheim (MCS) am frühen Montagabend ganz schön was los. Nach dreijährigem Warten konnten endlich die Deutschen Meisterschaften bei den Schriesheimern eröffnet werden. Immer musste das Turnier aufgrund der Pandemie verschoben werden. In diesem Jahr war es aber so weit, und Vorsitzender Michael Ritschel eröffnete in Anwesenheit der zehn Teams aus ganz Deutschland die Titelkämpfe.

Von Max Rieser

Nach der offiziellen Eröffnung am Montag folgte am Dienstag noch ein Trainingstag für die Spieler auf der bestens gepflegten Anlage am Sportzentrum. Bis Freitag gehen die Vorrundenspiele, in denen für den MCS Michael Ritschel und Martin Fallenbüchel antreten dürfen. Am Samstag spielen die besten 32 Spieler in einer K.-o.-Runde gegeneinander. Der Deutsche Meister steht am Ende fest. Am Donnerstag und am Freitag können die Spiele nicht nur live auf der Anlage, sondern auch auf www.sportdeutschland.tv mit Kommentator verfolgt werden.

Auch bei der Bewirtung hat der Verein keine Kosten und Mühen gescheut. Sportler und Zuschauer werden während des gesamten Turniers nicht nur vom Kiosk-Betrieb des MCS mit Gegrilltem, anderen Kleinigkeiten und Erfrischungen versorgt, es gibt auch noch jeden Tag ein Tages-Essen von Viola Kellers Catering-Service aus Hirschberg.

Neben einem Sonderball für die Deutsche Meisterschaft hat der MCS auch einen weiteren Sonderball für den guten Zweck organisiert. Für die Initiative "Ein Kiwi gegen Krebs", die sich für die bessere Erforschung von Krebs bei Kindern einsetzt, gibt es während der Deutschen Meisterschaft für je 20 Euro den Sonderball zu kaufen. Die Menge ist auf 150 Stück limitiert, viele der Bälle wurden schon verkauft.

Auch die Bälle mussten bei der Hitze gekühlt werden. Foto: Kreutzer

Die Gründerin von "Ein Kiwi gegen Krebs", Tatjana Radetzky, die selbst ein Kind an die Krankheit verloren hat, bedankte sich bei Ritschel gerührt für die Unterstützung. Gerührt von dem Bericht Radetzkys, die den Besuchern von ihrem Schicksal berichtete, war auch Sabine Ebi von den Minigolffreunden Hilzingen. Sie ergriff spontan das Wort und regte an, eine Liste auszuhängen, wo sich jeder Spendenwillige auch abseits des Sonderballs eintragen kann, was allgemeinen Zuspruch erfuhr.

Sah man die professionelle Bühne mit den aufgedruckten Sponsoren, vor deren Hintergrund der Vorsitzende die Besucher begrüßte, meinte man nicht auf einem vergleichsweise kleinen Sport-Event zu sein. Diese Professionalität, die der MCS in allen Belangen an den Tag legt, wurde auch von den Gästen gelobt.

Als Gastredner sprachen neben den offiziellen des Minigolfsports – Gabriel Geishüttner, vom Deutschen Minigolf Sportverband (DMV) und Susanne Berneit vom Badischen Bahnengolfverband – auch die beiden Landtagsabgeordneten. Fadime Tuncer (Grüne) war zugleich als Bürgermeisterstellvertreterin vor Ort. Sie richtete einen Gruß von Bürgermeister Christoph Oeldorf aus, der selbst nicht da sein konnte. Sie zeichnete die fast 70-jährige Geschichte des MCS nach und stellte seine Bedeutung für Schriesheims Vereinslandschaft heraus. Die Anlage sei zudem ein Treffpunkt für "Freunde und Familien", um gemeinsam Zeit zu verbringen. Das alles sei nur durch die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder möglich.

Das betonte auch der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny und gratulierte dem Verein, dass der MSC als "größter Minigolfverein in Baden" die Meisterschaften jetzt ausrichten könne. Auch er ging auf die Minigolfanlage als Freizeittreffpunkt ein, "von der ich immer mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen bin, wenn auch meistens ohne Erfolg", sagte er augenzwinkernd. Beide wünschten den üblichen Minigolf-Gruß: "Gut Schlag".

Einen „Sonderball“, also einen speziell gestalteten Ball für einen bestimmten Zweck, gibt es auch für die Initiative „Ein Kiwi gegen Krebs“, die bei der Eröffnung mit Michael Ritschel (l.) die Initiatorin Tatjana Radetzky vorstellte. Foto: Kreutzer

Berneit dankte in ihrer Rede für die "perfekte Vorbereitung" und wünschte allen einen "tollen Verlauf". Geishüttner, der in seiner Funktion die 23. Deutschen Minigolfmeisterschaften eröffnete, sagte: "Ich hoffe, dass alle an ihre Leistungen von 2019 anknüpfen können." Den bislang makellosen Ablauf verdanke man Ritschel durch seine "starke Kommunikation und große Erfahrung." Er überreichte dem MCS zum Dank den Wimpel des DMV.

Ritschel freut sich auf das Turnier, ist bei den Ambitionen für seinen Verein aber demütig: "Hier spielen Europa- und Weltmeister mit. Dementsprechend sind bei uns auch die Erwartungen", sagte er lachend. Trotzdem würden er und Fallenbüchel ihr Bestes geben: "Und vielleicht, wenn wir einen guten Tag erwischen, erreichen wir sogar die K.-o.-Runde."