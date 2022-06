Sandhausen. (RNZ) Am Freitagnachmittag gibt es einen Stromausfall in Sandhausen und Teilen von Nußloch. Das teilen die Behörden über die Notwarn-App "Nina" mit. Das Energieversorgungsunternehmen, es handelt sich um die EnBW, arbeite schon mit Hochdruck an einer Lösung. Gemeldet wurde der Stromausfall um 17.15 Uhr.

Nach ersten Informationen soll es in einem Trafohaus in der Leimener Weg bei Bruchhausen einen Knall gegeben haben. Vor dem Trafohaus soll eine Grünfläche zu brennen begonnen. Die Feuerwehr ist schon vor Ort. Ursache wäre ein Kurzschluss an einem Isolator in dem Trafohaus, heißt es.

Ort des Geschehens

Update: Freitag, 17. Juni 2022, 17.48 Uhr