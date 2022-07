Sandhausen. (pop) Welchen Gassenhauer haben die "Gaiberger Musikanten" eigentlich ausgelassen bei ihrem dreistündigen Konzert am Samstag auf dem Waldfestplatz? Gefühlt so gut wie keinen. Denn der "Griechische Wein" floss eingeschenkt von "Der Fischerin vom Bodensee" und "Sweet Caroline" in der "Sierra Madre del sur" geradezu wie "Wahnsinn(Hölle)".

Und klar: Wer keinen griechischen Wein wollte, den es beim Waldfest des Musikvereins ja sowieso nicht gab, der konnte sich wenigstens von seinem "Schatzi ein Foto schenken" lassen und sich endlich auf den Weg nach New York machen und anschließend in zerrissenen Jeans durch San Francisco tappen. Aber halt, was forderten denn da immer wieder die Fans des SV Sandhausen (SVS), die beim abendlichen Waldfest den nachmittäglichen 2:1-Sieg gegen feierten?

Es war der Ballermann-Hit "Layla", der auf einigen Festen nicht mehr ertönen soll, weil er "fragwürdige Zeilen" enthalte. Doch erklärte der Techniker der "Gaiberger Musikanten" auf Nachfrage, dass besagter Song nicht in deren Repertoire enthalten sei.

Womit wenigstens dieser Kelch an einem vorüber ging. Gottlob nicht an einem vorüber gingen hingegen die vom Musikverein offerierten Speisen und Getränke. Etwa frisch gezapftes Bier, Gegrilltes, Wurstsalat, Pommes und Fischbrötchen gehörten zum Angebot. Dem Musikverein ist das, was unterm Strich als Erlös aus dem Waldfest in die Vereinskasse fließt, gerade nach den vergangenen zwei Pandemie-Jahren auch nur zu wünschen. Schließlich bilden das Waldfest und das Neujahrskonzert laut der Ersten Vorsitzenden Angelika Burkhardt die Haupteinnahmequellen für die Arbeit des Jugend- und des Großen Orchesters.

Um leicht verdientes Geld handelt es sich übrigens nicht: 40 Helfer mussten an den zwei Waldfesttagen ihr ehrenamtliches und mitunter durchaus schweißtreibendes Werk verrichten.