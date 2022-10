Sandhausen. (agdo) Seit über 60 Jahren wohnt Ingeborg Walburg in der Hopfengemeinde – man könnte sagen, sie gehört zu den "Urgesteinen". Und das, obwohl sie hier nicht geboren wurde. Am heutigen Dienstag feiert sie ihren 90. Geburtstag.

Geboren wurde Ingeborg Walburg am 4. Oktober 1932 in Rüdersdorf bei Berlin. Dort ging sie auch zur Schule. Diese Zeit sei hart gewesen, erinnert sie sich: Rüdersdorf liegt in Brandenburg und wurde nach dem Krieg auf dem Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone zur damaligen DDR. In der Folge flüchtete ihre Mutter 50er Jahren Jahre von Rüdersdorf nach Sandhausen. Dort hatte bereits die Schwester von Ingeborg Walburg gelebt, die nun also nachkam und fortan hier lebte.

Lange arbeitete sie in der ehemaligen Zigarrenfabrik im Ort. Dann lernte sie ihren Mann kennen, mit dem sie sechs Kinder bekam: vier Söhne und zwei Töchter. Ingeborg Walburg hat heute außerdem drei Enkel und zwei Urenkel. Ihr Ehemann verstarb im Jahr 2001.

Mit der Geburt der Kinder gab sie ihre Arbeit in der Zigarrenfabrik auf und kümmerte sich seitdem um ihre Familie. Viel Zeit für Freizeitbeschäftigungen blieb damals nicht. Jedoch habe sie immer leidenschaftlich gerne gekocht und das sei bis heute geblieben, erzählte die Jubilarin.

Ihr Lieblingsessen sind Rouladen, Rotkraut und Klöße – gegessen habe sie das aber schon lange nicht mehr, verriet sie. Außerdem backe sie gerne: am liebsten Kekse.

Eine weitere Leidenschaft von ihr ist Häkeln; für die anstehende Wintersaison häkelt sie gerade für sich selbst einen Schal. Auf diese Weise hergestellt habe sie auch schon andere Kleidungsstücke wie Westen und Socken, sagt sie. Den Glückwünschen zu ihrem heutigen Geburtstag schließt sich die Rhein-Neckar-Zeitung gerne an.