Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Althandballer und Ehrenmitglied der Sportgemeinde Leutershausen (SGL), Rudi Stadler, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Stadler gehörte einst zu den erfolgreichen Feldhandballern der SGL. Seine Verbundenheit zum Sport und zu seinem Verein hielt er immer aufrecht.

Stadler erblickte 1935 in der Kleinstadt Komotau, rund 100 Kilometer von Prag entfernt, das Licht der Welt. Wie viele deutsche Familien musste auch er ab 1945/46 das Sudetenland verlassen und fand an der Bergstraße eine neue Heimat. Seine berufliche Laufbahn begann er mit einer Ausbildung bei BBC Mannheim als Diplom-Maschinenbau-Ingenieur. 1959 wechselte er zur Firma Freudenberg nach Weinheim. Hier war er über viele Jahre als Abteilungsleiter bei der Silikon- und Viton-Abteilung tätig.

Bereits in jungen Jahren begeisterte ihn das Handballspielen, er schloss sich der SGL an. Seine "besten Jahre" hatte Rudi Stadler zu Zeiten des längst nicht mehr gespielten Großfeld-Handballs. Mit 17 Jahren wurde er mit der SGL Kreismeister, und mit 18 war er bereits Stammspieler bei der Ersten Mannschaft. In der Zeit von 1954 bis 1963 gewann er zahlreiche Meisterschaften im Badischen Land sowohl auf dem Feld und Anfang der 1960er-Jahre auch in der Halle. Ein Höhepunkt war die Teilnahme an den Deutschen Feldhandball-Meisterschaften 1956 in Wuppertal und 1957 in Karlsruhe. Ob seiner fairen Spielweise war er ein stets geachteter Sportler. Stadler übernahm nach seiner Handballkarriere Verantwortung als Gründungsmitglied der 1b-Handballmannschaft 1963, als 1b-Abteilungsleiter und als Trainer, auch beim Frauenhandball.

Für sein Engagement ehrte ihn die SGL mit der Silbernen und Goldenen Vereinsehrennadel sowie mit der Ernennung zum Ehrenmitglied. Hohe Auszeichnungen erhielt er ferner vom Badischen und Süddeutschen Handballverband, dem Turngau Mannheim und dem Deutschen Turnerbund. In der Zeit nach dem aktiven Handball widmete er sich dem Tennis- und Golfspiel und ging oft mit seiner Frau Annel und den OWK-Freunden auf Wanderschaft.

Die Beerdigung von Rudi Stadler findet am Dienstag, 5. Juli, um 14 Uhr auf dem Leutershausener Friedhof statt.