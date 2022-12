Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Es ist ein Prachtexemplar. Sage und schreibe 12,50 Meter misst die stattliche Nordmanntanne auf dem Rathausplatz in Wiesenbach. Nirgendwo anders in der Region rund um Heidelberg wurde ein so großer Weihnachtsbaum aufgestellt. Damit geht dieser "Titel" in diesem Jahr erstmals nach Wiesenbach, das nun an der "Christbaumspitze" liegt.