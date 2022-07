Rhein-Neckar. (RNZ) Wie entsorge ich Elektrogeräte? In den Restmüll? In die Grüne Tonne plus? Nein? Aber wohin dann? Diese Fragen stellen sich wohl viele Bürgerinnen und Bürger. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es dafür gleich mehrere komfortable Lösungen, die seit dem 1. Juli um eine weitere Möglichkeit ergänzt wurden, teilt der Abfallentsorger AVR Kommunal mit.

> Abholung auf Abruf: Zweimal jährlich werden, nach vorheriger Anmeldung, Elektrogeräte und Metallschrott vor dem Grundstück der AVR-Kunden abgeholt. Pro Anmeldung dürfen dabei bis zu vier Kubikmeter Elektrogeräte und Metallschrott bereitstehen. Dafür werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben. Die einzelnen Gegenstände dürfen bis zu zwei Meter lang und maximal 50 Kilogramm schwer sein.

> Anlieferung auf den AVR-Anlagen: Als Alternative zur Abholung auf Abruf bietet die AVR Kommunal AöR für kleine und große Elektrogeräte zusätzlich die Möglichkeit der kostenfreien Selbstanlieferung auf den AVR-Anlagen Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg an.

> Annahmestellen im Rhein-Neckar-Kreis: Darüber hinaus besteht die Option, ausgediente oder defekte Elektrokleingeräte bis zur maximalen Größe einer Kaffeemaschine bei verschiedenen Elektrohändlern abzugeben. Eine Liste aller Annahmestellen gibt es unter www.avr-kommunal.de

> Rücknahme durch Supermärkte: Seit dem 1. Juli 2022 gilt in Deutschland die neue Regelung zur Rücknahmepflicht für Supermärkte und Drogerien. Voraussetzung ist, dass deren Gesamtverkaufsfläche mindestens 800 Quadratmeter beträgt und sie selbst mehrmals im Jahr oder dauerhaft Elektrogeräte anbieten. Dann können Elektrogeräte bis zu einer Kantenlänge von 25 Zentimetern kostenlos zurückgegeben werden – egal, ob diese dort gekauft wurden oder nicht, und ohne dass im Gegenzug ein neues Gerät gekauft werden muss. Alles, was größer als 25 Zentimeter ist, kann nur dann abgegeben werden, wenn dort ein vergleich-bares Produkt gekauft wird.

> Appell der AVR: Bitte niemals Elektrogeräte über die Grüne Tonne plus oder andere Abfallbehälter entsorgen. Nur so sorgen die Verbraucher dafür, dass ausgediente Elektrogeräte zurück in den Recyclingkreislauf gelangen, betont der Abfallentsorger.

Info: Weitere Infos gibt es unter www.gtp-einfach-trennen.de