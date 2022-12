Von Maria Stumpf

Region Wiesloch. Zuhause nicht sicher? Die Fallzahlen der Wieslocher Polizei zum Thema Gewalttaten "im sozialen Nahraum" – meist sind Frauen die Opfer – erschrecken: 138 aktenkundige Fälle im Revierbereich im vergangenen Jahr. Das sind 14 Anzeigen mehr als im Jahr 2020 und 36 mehr als im Jahr vor Corona. "Die Zahlen von häuslicher Gewalt liegen aber um ein Vielfaches höher", meint dazu Christine Straßer von der Frauenberatungs- und Interventionsstelle des Diakonischen Werks "Lida" im Rhein-Neckar-Kreis. Besonders psychische Gewalt habe in jüngster Zeit zugenommen.

Die Polizeistatistik listet Gewalt in den Kommunen der Region für das Jahr 2021 genau auf – und die Zahlen sprechen Bände: In Wiesloch wurden 32 Fälle aktenkundig, in Leimen 38, in Walldorf sieben, in Nußloch zwölf und in Dielheim fünf. In Malsch kamen keine Übergriffe zur Anzeige, in Mühlhausen sieben, in Rauenberg zehn, in Sandhausen zwölf und in St. Leon-Rot waren es 15. Im Mittelwert der vergangenen zehn Jahre sind die Fallzahlen aller Kommunen laut Polizeistatistik von insgesamt 129 auf nun 155 gestiegen.

Wie kann geholfen werden? Häusliche Gewalt habe viele Formen und könne körperliche, psychische, sexuelle, finanzielle und soziale Gewalt sein, erklärt Christine Straßer von "Lida". Und es dauere meist lange, bis Frauen erkennen, dass sie Betroffene von Gewalt seien. "Es fängt meist mit kleinen Grenzverschiebungen, Demütigungen und Kontrollen an", weiß sie aus Gesprächen. Oft würden Anzeigen auch wieder zurückgezogen – aus Scham, wegen der Kinder und wegen finanzieller Ängste. "Es bleibt ein großes Dunkelfeld."

Ihre Beratungsstelle richtet sich an Frauen aus dem gesamten Landkreis, die Gewalt durch ihren (Ex-)Partner erleben oder erlebt haben und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen möchten. "Das Angebot ist kostenfrei und auf Wunsch anonym." Die Kontaktaufnahme erfolgt über eine zentrale Telefonnummer und wird dann regional verteilt. In Wiesloch gibt es auch eine erste telefonische Anlaufstelle in der Sozialstation.

"Wichtig ist, dass das Thema in der breiten Öffentlichkeit präsenter wird", so Straßer. "Nein zu Gewalt an Frauen" heißt es deshalb auch auf zwei blauen Fahnen, die am 25. November zum Aktionstag der Vereinten Nationen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am Alten Rathaus in Wiesloch gehisst wurden. Sie bleiben noch bis zum zweiten Advent hängen. Die Fahnen sollen, so bekräftigen Andrea Gärtner und ...