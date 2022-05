> Die Stadtkapelle Wiesloch begeistert mit "Wein und Musik". Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrt das Familienfest am Winzerkeller pünktlich zu Christi Himmelfahrt zurück. Los geht es um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst unter Begleitung der Stadtkapelle Wiesloch. Danach haben sich die Veranstalter Unterstützung von befreundeten Vereinen aus der Region geholt und bieten den ganzen Tag über Musik. Ab 11.30 Uhr spielt der Musikverein aus Rauenberg auf, um 13 Uhr zeigt die Wieslocher Jugendstadtkapelle ihr Können, ab 14.14 Uhr sorgt die Stadt- und Feuerwehrkapelle aus Leimen für Unterhaltung und um 16 Uhr betritt der "King of Rock’n’Roll" die Bühne: Matthias Lefkes spielt Lieder von Elvis Presley. Damit es auch den kleinen Besucherinnen und Besuchern nicht langweilig wird, macht der "Hoffexpress" des Fußballerstligisten TSG 1899 Hoffenheim Station. Dieser 3,5 Tonnen Laster hat drei Achsen, ist zehn Meter lang und hat jede Menge Unterhaltung an Bord. Vor schlechtem Wetter muss sich das Fest übrigens nicht fürchten: In der Kelterhalle ist ausreichend Platz.

Region Wiesloch. Mit Beginn der Pfingstzeit können auch wieder die beliebten Frühlingsfeste in aller Größe stattfinden. Zur anstehenden Christi Himmelfahrt, gleichzeitig auch Vatertag, am morgigen Donnerstag bietet die RNZ eine Übersicht der Veranstaltungen in der Region.

Von Latifa Sanfo-Weisskirchen

Wiesloch

> Der MGV Frohsinn Baiertal feiert. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst. Dieser findet vor dem Veranstaltungsheim des MGV bei der Etten-Leur-Halle statt. Für Essen und Trinken ist gesorgt, zudem treten im Anschluss der Frauenchor Bellacanta und die Herren vom Männerchor auf.

> Die Bikerfreunde in Frauenweiler laden um 14 Uhr zum "Vadderdachs-Rock" beim Kleintierzuchtverein, Sandbrunnenweg 15a, ein. Ab 15 Uhr spielt "Very Moore" und ab 18 Uhr tritt "Thunderbells" auf.

> Der Schützenring in Schatthausen feiert den Vatertag ebenfalls. Der Verein lädt um 10 Uhr ins Schützenhaus ein, Essen gibt es ab 11 Uhr. Es werden Steaks, Wurstsalat, verschiedene Würstchen und diverse Getränke sowie Bier vom Fass angeboten. Nach dem Essen stehen Kaffee und selbst gebackene Kuchen bereit.

Walldorf

> Der Musikverein Stadtkapelle organisiert ein Waldfest. Los geht es um 11 Uhr im Tierpark, Schwetzinger Straße 99.

Dielheim

> Der Musikverein 1901 veranstaltet diesen Vatertag ein Grillfest für alle Interessierten aus Dielheim und Umgebung. Das Fest findet von 11 Uhr bis 22 Uhr bei der Kletterhalle, Pestalozzistraße 31, statt.

Malsch

> Der TSV 07 Germania veranstaltet ein Vatertagsgrillfest für Familien und Freunde in der Reblandhalle um 10 Uhr. Ab 11 Uhr wird gegrillt.

> Das katholische Pfarramt organisiert dieses Jahr wieder das traditionelle Open-Air-Konzert. Los geht es um 16 Uhr auf dem Letzenberg vor der dortigen Kapelle. Das Thema lautet "Wem Gott will rechte Gunst erweisen … – Frömmigkeit in Volksliedern". Es spielen Harald Pfeiffer (Trompete, Flügelhorn, Rezitation) und Christian Kurtzahn (Piano, Orgel). Im Anschluss an das Konzert laden dei Veranstalter zum Sektumtrunk ein. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen. Bei Regen wird das Konzert in die Pfarrkirche St. Juliana verlegt.

Mühlhausen

> Der Musikverein Mühlhausen lädt nach zwei Jahren Pause wieder zu seinem Vatertagsfest auf dem Rathausplatz "Unter den Linden" ein. Das Fest startet bereits am Tag vor Christi Himmelfahrt am Mittwoch, 25. Mai, nach dem Sommertagsumzug. Am Abend ist die Band "Fate" zu Gast und unterhält die Besucherinnen und Besucher mit Live-Musik. An Christi Himmelfahrt, 26. Mai, startet das Fest um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Den ganzen Feiertag über werden die Gäste von Musikkapellen aus der Region sowie vom Jugendorchester des Musikvereins unterhalten.

> Die katholische Kirchengemeinde St. Cäcilia will an Christi Himmelfahrt zwei Ereignisse miteinander verbinden: den traditionellen Gottesdienst im Freien und das 50-jährige Bestehen der Marien-Waldkapelle. Dieses "Goldene Jubiläum" musste leider wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden. Deshalb soll jetzt im Rahmen des Gottesdienstes an die Einweihung der Kapelle an Pfingsten 1970 erinnert und Dank gesagt werden. Der Gottesdienst beginnt am morgigen Donnerstag um 10.30 Uhr. Daran schließt sich eine kurze Marienandacht an. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Kirchenchor St. Cäcilia unter der Leitung von Esther Kirsch. Für Sitzgelegenheiten sorgen der FC Mühlhausen und die Gemeinde. Mit Rücksicht auf das Fest des Musikvereins wird auf eine anschließende Begegnung verzichtet und zum Fest auf dem Rathausplatz eingeladen.

St. Leon-Rot

> Der FC Rot feiert ab 10 Uhr Vatertag mit einem Grillfest auf den Plätzen in der Sepp-Herberger-Straße.

> Der Schützenverein St. Leon lädt um 10 Uhr zum Schlachtfest ein. Das Fest findet im Schützenhaus in der Kronauer Straße 100 statt. Wellfleisch und diverse andere Speisen sowie Getränke werden serviert.

> Die SG 07 St. Leon organisiert um 11 Uhr das Waldfest am Vatertag. Die Veranstaltung findet auf dem "Plätzl" am Vereinsheim, Kronauer Straße 106, statt.