Region Wiesloch. (tt) Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) will derzeit zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern wissen, wie fahrradfreundlich ihre Kommune ist. Und ob es dort Spaß macht, mit dem Rad unterwegs zu sein. Noch bis Mittwoch, 30. November, können die 32 Fragen für den "Fahrradklima-Test" online beantwortet werden. Die Herausforderung für den ADFC: Es muss pro Kommune mindestens 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben, damit die Bögen auch ausgewertet werden. Doch rund um Wiesloch sind einige Städte und Gemeinden noch weit von dieser Grenze entfernt.

Die Hürde von 50 Teilnehmern haben bislang nur die Große Kreisstadt Wiesloch mit 58 Fragebögen und St. Leon-Rot mit 57 Fragebögen geknackt. In Walldorf haben bislang erst 37 Radfahrer teilgenommen, der ADFC rechnet damit, dass hier die Grenze noch geknackt wird. Im letzten Jahr war Walldorf bei der Auswertung mit dabei. In Rauenberg sind allerdings erst zehn, in Mühlhausen fünf, in Malsch vier und in Dielheim sogar nur drei ausgefüllte Fragebögen eingegangen. "Nur wenn möglichst viele Radfahrerinnen beim Fahrradklima-Test mitmachen, gibt es am Ende gute Ergebnisse, die das Fahrradklima in der jeweiligen Kommune zuverlässig widerspiegeln und als Argumentationshilfe gegenüber Kommunalparlamenten und Verwaltungen taugen", appelliert der ADFC an mögliche Teilnehmer.

Die Interessensvertreter hoffen darauf, dass sich vor allem in den kleineren Kommunen – in denen die Beteiligung derzeit noch eher schwach ist – noch viele Radfahrerinnen und Radfahrer an der Umfrage beteiligen. Denn in diesem Jahr liegt beim "Fahrradklima-Test" ein besonderer Fokus auf dem ländlichen Raum. "Dort gibt es einen hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau und viel Potenzial für den Radverkehr", sagt Gudrun Zühlke, Landesvorsitzende des ADFC Baden-Württemberg. Man möchte herausfinden, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsplätze mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob für Pendler Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind und wie es um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen steht.

Info: Wer die Fragen des "Fahrradklima-Tests" beantworten möchte, findet sie unter www.fahrradklima-test.de.