Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Corona, Krieg und Inflation – mit 2022 geht ein Jahr zu Ende, das an Krisen sicherlich nicht arm war. Doch es waren nicht nur Themen wie diese sondern es gab auch allerlei Schönes, Kurioses und Wichtiges, das die Region in den zurückliegenden Monaten bewegte. Deshalb blickt die RNZ in vier Teilen zurück auf das Jahr 2022 rund um Heidelberg. Den