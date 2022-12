Pandemie in Baden-Württemberg: Lucha will Corona-Schutzmaßnahmen vorerst beibehalten

Region Heidelberg. (luw) Während die Rufe nach einer Abschaffung der – ohnehin nur noch wenigen – Corona-Auflagen lauter werden, ist die Pandemie im Pflege- und Gesundheitsbereich nach wie vor allgegenwärtig. Immer wieder gebe es auch in Seniorenheimen der Region Ausbrüche, wie Heidi Farrenkopf als Geschäftsführerin der "Altenhilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg" gegenüber der RNZ sagt: "Aber es wird einfach nicht mehr darüber geredet." Sie kritisiert eine mangelnde Rücksichtnahme auf besonders gefährdete Gruppen und sorgt sich um eine weitere Verschärfung des Personalmangels in der Pflege.

Heidi Farrenkopf. Foto: privat

Farrenkopf befürchtet eine Stigmatisierung des dort zuständigen Personals, für das sie beteuert: "Es gibt bei uns eben keine Nachlässigkeit." So sei man etwa nicht mehr zum Testen verpflichtet, jedoch: Auch ins nun betroffene Seniorenheim gelange niemand ohne negativen Corona-Test. "Alle Bewohner und Mitarbeiter sind mindestens dreimal geimpft", sagt sie: "Manche Bewohner sogar schon fünfmal." Infizierte Bewohner würden "gebeten", in ihren Zimmern zu bleiben. "Wir können sie rechtlich nicht zwingen, aber die Menschen sind ja auch vernünftig", betont Farrenkopf.

Doch besonders treibt sie die Beobachtung um, dass außerhalb der Pflegeheime ein weitgehend normales Leben geführt werde, das die immer noch existierende Pandemie nahezu ignoriere. "Die Menschen in den Einrichtungen sind genervt, weil sie sehen: Da draußen steppt der Bär", sagt sie auch mit Blick auf Personalengpässe. Dahinter befürchtet sie vor allem ein verheerendes Signal an junge Menschen, die eigentlich Interesse an einem Beruf in der Pflege hätten – dann aber sehen müssten, wie wenig man sich "draußen" um die Infektionsgefahr und die damit verbundenen Einschränkungen in den Einrichtungen schere.

Sie würde sich etwa wünschen, dass wieder mehr Menschen auch im Supermarkt eine Maske tragen würden – zumindest in den Wintermonaten. "Dieses Jahr über Weihnachten haben einige auch wieder ihre Angehörigen aus unseren Häusern mit nach Hause genommen", schildert Farrenkopf ein weiteres Beispiel: Natürlich würden solche Entscheidungen hinterher auch das Risiko eines Ausbruchs in der Einrichtung wieder erhöhen...