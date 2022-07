Region Heidelberg. (lesa) Die sprichwörtlichen Würfel sind gefallen: Am gestrigen Freitag um Punkt 14 Uhr ist die Anmeldefrist für die Sommertouren im Heidelberger Umland abgelaufen. Und die Zeit bis dahin haben erneut unzählige Leser genutzt – so viele, dass es deutlich mehr Anmeldungen als Plätze bei den sieben RNZ-Touren im Heidelberger Umland gibt.

Weil der Ansturm auf die Sommertour im Heidelberger Stadtgebiet so groß war, dass nicht alle Bewerber teilnehmen können, hat die RNZ bekanntlich ein Zusatzangebot mit weiteren sieben Touren in der Region auf die Beine gestellt. Nach Nußloch, Eppelheim, Neckarsteinach, Neckargemünd, Heiligkreuzsteinach und Sandhausen führen die einzelnen Stationen – sowie unter Federführung eines Dossenheimer Unternehmens einmal nach Heidelberg. Kartfahren, ein Barista-Kurs, Touren auf dem Ziegenkäsehof und im Stadion des SV Sandhausen sowie eine Kanu-Fahrt, eine Erlebnisführung am Bienenlehrpfad und ein Grillkurs sorgten für einen erneut großen Andrang auf die Sommertour-Plätze.

Darüber, wer mit der RNZ auf Sommertour geht und einen der begehrten Plätze ergattert, muss nun das Los entscheiden. Wer gewonnen hat und bei einer der Sommertouren dabei ist, wird in den kommenden Tagen und Wochen per Telefon verständigt. Dies kann je nach Datum der Tour erst einige Tage vor dem Termin erfolgen – dafür bitten wir vorab um Verständnis. Wer nicht von der RNZ benachrichtigt wird, kann leider nicht an einer der Sommertouren teilnehmen. Wir bitten Sie darum, nicht bei der Redaktion nachzufragen, ob Sie zu den Gewinnern hören.

Wir bedanken uns bei allen, die Interesse an der RNZ-Sommertour gezeigt und sich angemeldet haben. Viel Glück bei der Auslosung!