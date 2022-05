5690 Haushalte hatten keinen Strom

Region Heidelberg. (lesa) Ein Kurzschluss hat am Mittwochmittag einen großen Stromausfall in weit über 5000 Haushalten rund um Heidelberg verursacht. Wie der Stromversorger Syna auf RNZ-Nachfrage mitteilt, löste ein Kurzschluss nahe des Bammentaler Schul- und Sportzentrums einen weiteren Kurzschluss in Gaiberg aus.

Infolgedessen fiel in zahlreichen Häusern in Gaiberg, Gauangelloch, Neckargemünd, Meckesheim und Spechbach um kurz nach 11 Uhr der Strom aus. "In der Spitze waren rund 5690 Haushalte betroffen", sagte Syna-Sprecherin Diana Stiebe.

Syna reagierte durch Nutzumschaltungen. Nach rund 90 Minuten floss der Strom im Großteil der betroffenen Haushalte wieder. Kurz vor 13 Uhr hatten alle Haushalte wieder Strom.