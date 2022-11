Die Absperrgitter bei der Weinlaube in der Rotenberger Ortsmitte nahmen sie ebenso auf die Schippe wie das Tor zum Friedhof oder Randsteine, die nach der Sanierung der Straße so ...

Die "Texas Twisters" boten zur Freude des Publikums gekonnt einen Line-Dance dar. Das Kerwekomitee, dem Heinz Maier, Bernd Harth und in diesem Jahr zum ersten Mal Robert Menges angehören, war dann nach den Grußworten von Bürgermeister Peter Seithel dran. Die drei Rotenberger Urgesteine kommentierten mit viel Witz das Ortsgeschehen. Die Kerweschlumpel wurde vor dem Hintergrund der Energiekrise auf den Namen "Energina" getauft und die drei hauten danach so richtig auf den Putz.

Zur Eröffnung erinnerte Ortsvorsteherin Katrin Wagner daran, "dass eine Kerwe zum Feiern da ist". Sie vergaß aber nicht, auf die aktuelle Krisenlage einzugehen. Zudem sangen die Kinder der Schlossbergschule vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges auf der Bühne das Friedenslied "Kinder an die Macht" von Herbert Grönemeyer.

Vorbei an Häusern, die teilweise schön mit roten Martinslichtern geschmückt waren, ging es in die Ortsmitte, wo dann die zweite und dritte Klasse der Schlossbergschule das Martinsspiel aufführten. Reiterin Emili Ibberson teilte ihren Mantel mit der Bettlerin, gespielt von Laura Wagner. Die kleinen Umzugsteilnehmer freuten sich anschließend über die verteilten Martinsmännchen, eine gern gepflegte Tradition, die bestens schmeckt, wie man sah.

Next

Traditionell eröffnete der Laternenumzug zu Ehren des Heiligen St. Martin das Geschehen. Dazu fanden sich viele Kinder, wohl weit mehr, als in Rotenberg leben, am Schloss ein. Angeführt von der Freiwilligen Feuerwehr Rotenberg, die mit Fackeln den Weg ausleuchtete, und auf dem Pferd Martinsreiterin Emili Ibberson, die von ihrer Mutter Myriam Ibberson begleitet wurde, machte sich die Kinderschar auf den Weg den Schlossberg hinunter. Der Musikverein Rauenberg sorgte dabei mit seiner Dirigentin Anja Biberle für die passende Umrahmung.

Von Georg Wipfler

Rotenberg. Praktisch der ganze Ort war auf den Beinen, als Rotenberg zusammen mit vielen Gästen seine Martini-Kerwe feierte. Die schöne Fachwerkhauskulisse im Ortskern bot dazu das richtige Ambiente. Dem Organisationsteam um Ostvorsteherin Katrin Wagner war die Freude anzusehen, endlich wieder Kerwe feiern zu können.

Traditionell eröffnete der Laternenumzug zu Ehren des Heiligen St. Martin das Geschehen. Dazu fanden sich viele Kinder, wohl weit mehr, als in Rotenberg leben, am Schloss ein. Angeführt von der Freiwilligen Feuerwehr Rotenberg, die mit Fackeln den Weg ausleuchtete, und auf dem Pferd Martinsreiterin Emili Ibberson, die von ihrer Mutter Myriam Ibberson begleitet wurde, machte sich die Kinderschar auf den Weg den Schlossberg hinunter. Der Musikverein Rauenberg sorgte dabei mit seiner Dirigentin Anja Biberle für die passende Umrahmung.

Vorbei an Häusern, die teilweise schön mit roten Martinslichtern geschmückt waren, ging es in die Ortsmitte, wo dann die zweite und dritte Klasse der Schlossbergschule das Martinsspiel aufführten. Reiterin Emili Ibberson teilte ihren Mantel mit der Bettlerin, gespielt von Laura Wagner. Die kleinen Umzugsteilnehmer freuten sich anschließend über die verteilten Martinsmännchen, eine gern gepflegte Tradition, die bestens schmeckt, wie man sah.

Zur Eröffnung erinnerte Ortsvorsteherin Katrin Wagner daran, "dass eine Kerwe zum Feiern da ist". Sie vergaß aber nicht, auf die aktuelle Krisenlage einzugehen. Zudem sangen die Kinder der Schlossbergschule vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges auf der Bühne das Friedenslied "Kinder an die Macht" von Herbert Grönemeyer.

Die "Texas Twisters" boten zur Freude des Publikums gekonnt einen Line-Dance dar. Das Kerwekomitee, dem Heinz Maier, Bernd Harth und in diesem Jahr zum ersten Mal Robert Menges angehören, war dann nach den Grußworten von Bürgermeister Peter Seithel dran. Die drei Rotenberger Urgesteine kommentierten mit viel Witz das Ortsgeschehen. Die Kerweschlumpel wurde vor dem Hintergrund der Energiekrise auf den Namen "Energina" getauft und die drei hauten danach so richtig auf den Putz.

Die Absperrgitter bei der Weinlaube in der Rotenberger Ortsmitte nahmen sie ebenso auf die Schippe wie das Tor zum Friedhof oder Randsteine, die nach der Sanierung der Straße so hoch waren, dass die Grundstückeigentümer nicht mehr in ihre Höfe fahren konnten. Jegliche Bemühungen um das für Rotenberg geplante schnelle Internet waren ebenso Ziel ihrer Spitzen wie der Brunnen vor dem historischen Rathaus, der nicht mehr läuft.

Aber auch Positives hatten die drei zu vermelden, etwa, dass die Einweihung der neuen Ortsmitte dank einer Spende ganz groß mit der Badischen Brassband gefeiert werden konnte. Zum Schluss der humorvollen Kerweeröffnung fand die Verlosung von Martinsgans und Martinswein statt: Die Gans hat Bedri Dalloshi gewonnen und den Wein Bianca Heide. Danach wurde in den Rotenberger Gassen und Schankwirtschaften der Vereine kräftig gefeiert.

Tags darauf ging es mit einem zünftigen Frühschoppen weiter. Am Nachmittag stand der große Kerweumzug auf dem Programm. Leider konnten das Fanfarencorps und der Musikverein aus Rauenberg nicht teilnehmen, zu viele Musiker waren erkrankt. Angeführt wurde der bunte Umzug vom Kerwekomitee mit Bernd Harth und Robert Menges sowie der Kerweschlumpel "Energina". Der Kindergarten "Arche Noah" erinnerte an das "Apfelfest" nach der erfolgreichen "Pflück-mich"-Aktion und die Schlossbergschule Rotenberg griff die 17 Ziele der Vereinten Nationen auf, zum Beispiel Weltfrieden.

Zu den Klängen der Trachtenkapelle Malschenberg wurde die Portugieserkönigin Anna-Lisa Müller angekündigt. Ihr folgte die Schokokussschleuder des Rotenberger Gesangvereins Frohsinn. Vom Schankwagen der ehemaligen Weinhoheiten gab es "Wein für umme" und die Feuerwehr nahm den Energiemangel auf die Schippe. Die Skifreunde wollten am Fuß des Schlossberges ein neues Schlossquartier errichten und der Sängerbund Rauenberg war mit seiner Weinlaube auf Tour. Den Kurpfälzer Weinhoheiten folgten die Rotenberger Minis, die meinten "Adam und Eva suchen neue Minis", und "Heinz und Walter" erhoben den Rauenberger Ortsteil zu "Bad Rotenberg". Den Zwergen der Jugendfeuerwehr folgten die "Schlossgeister", die auf ihr Theaterstück im Januar aufmerksam machten. Die Stadtschänke mit Bürgermeister Peter Seithel und Ortsvorsteherin Katrin Wagner bildete dann den Abschluss es Umzugs. Anschließend herrschte beste Stimmung bis in die Nacht.

Auch am letzten Kerwetag wurde kräftig gefeiert. Die Vereine luden zum Mittagessen ein, am Abend wurde die Kerweschlumpel in der Ortsmitte verbrannt. Bei einem guten Glas Wein wurde zum Ausklang der Martini-Kerwe noch lange bei bester Stimmung gefeiert.