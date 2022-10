Von Timo Teufert

Rauenberg. Die ersten Bushaltepunkte in Rauenberg sind bereits barrierefrei ausgebaut: Durch ein spezielles Hochbord können die Busse näher an die Haltestelle fahren, was Rollstuhlfahrern aber auch Menschen mit Rollatoren oder Kinderwagen den Einstieg erleichtert. Für Menschen mit Sehbehinderungen gibt es ein taktiles Leitsystem: Im Boden