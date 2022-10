Rauenberg. (tt) An der Dambach-la-Ville-Straße in Rauenberg klafft seit einiger Zeit eine Baulücke: Direkt neben der Krippe vom Postillion, wo bislang die Baracke stand, in dem sich der Zustellstützpunkt der Deutschen Post befand, soll jetzt ein Parkplatz entstehen. Der dafür nötigen Änderung des Bebauungsplans hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einhellig zugestimmt.

Bisher