"Die Hohlwege, die an das Gebiet grenzen, müssen bei einer Realisierung geschützt werden, das hat Priorität", gab Ortsvorsteherin Katrin Wagner die Meinung des Ortschaftsrates wieder. Sie merkte zudem an, dass die Gartenstraße bislang nicht so erschlossen sei, ...

Aus Sicht der SPD ist die Nachverdichtung verträglich und der Artenschutz werde nicht ausgeklammert, so Christiane Hütt-Berger. "Was uns eventuell einholen wird, ist der Lärm der B 39. Den müssen wir genauer betrachten", so Hütt-Berger. Das bestätigte auch Planer Glup: "Um ein Lärmschutzgutachten werden wir nicht herumkommen." "Die Gebiete zu mobilisieren, ist wichtig für Rotenberg", betonte Volker König (CDU). Dadurch würden wieder junge Familien nach Rotenberg ziehen. Und die neuen Bewohner seien wichtig für Kindergärten, Schule und Vereine.

Am Ende der Gartenstraße sollen vier unbebaute Grünland-Grundstücke mit sechs bis acht neuen Einzelhäusern bebaut werden, wie Planer Dietmar Glup vom Büro "Sternemann und Glup" erläuterte. Dafür soll der bestehende Feldweg zu einer sechs Meter breiten Straße ausgebaut werden. Am östlichen Ende soll ein Fußweg die Verbindung in die Straße "Im Mühlgrund" ermöglichen. Für die Müllabfuhr soll ein Wendehammer entstehen, außerdem vier öffentliche Parkplätze.

Rauenberg/Rotenberg. Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat Rauenberg die Aufstellung von Bebauungsplänen für zwei kleinere Neubaugebiete in Rotenberg auf den Weg gebracht. Sowohl am Ende der Gartenstraße als auch am Ende der Malscher Straße – beide Flächen liegen zwischen der Mühlhäuser Straße und der Ortsumgehung Bundesstraße B39 – soll Platz für neue Wohnhäuser entstehen. Die Zeit drängt, denn das Bauland soll mit Paragraf 13b des Baugesetzbuches umgesetzt werden, der nur noch bis Ende des Jahres gilt. Das Gesetz erlaubt den Kommunen, Bebauungspläne für Außenflächen, die kleiner als 10.000 Quadratmeter sind, im beschleunigten Verfahren aufzustellen. Das bedeutet, eine Umweltprüfung und ein Ausgleichskonzept sind nicht notwendig. An der Vorgehensweise in Rotenberg übten die Grünen Kritik und stimmten gegen die Beschlüsse.

Von Timo Teufert

Rauenberg/Rotenberg. Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat Rauenberg die Aufstellung von Bebauungsplänen für zwei kleinere Neubaugebiete in Rotenberg auf den Weg gebracht. Sowohl am Ende der Gartenstraße als auch am Ende der Malscher Straße – beide Flächen liegen zwischen der Mühlhäuser Straße und der Ortsumgehung Bundesstraße B39 – soll Platz für neue Wohnhäuser entstehen. Die Zeit drängt, denn das Bauland soll mit Paragraf 13b des Baugesetzbuches umgesetzt werden, der nur noch bis Ende des Jahres gilt. Das Gesetz erlaubt den Kommunen, Bebauungspläne für Außenflächen, die kleiner als 10.000 Quadratmeter sind, im beschleunigten Verfahren aufzustellen. Das bedeutet, eine Umweltprüfung und ein Ausgleichskonzept sind nicht notwendig. An der Vorgehensweise in Rotenberg übten die Grünen Kritik und stimmten gegen die Beschlüsse.

Hier könnte ein Passivhaus-Wohnquartier entstehen. Foto: Helmut Pfeifer

Am Ende der Gartenstraße sollen vier unbebaute Grünland-Grundstücke mit sechs bis acht neuen Einzelhäusern bebaut werden, wie Planer Dietmar Glup vom Büro "Sternemann und Glup" erläuterte. Dafür soll der bestehende Feldweg zu einer sechs Meter breiten Straße ausgebaut werden. Am östlichen Ende soll ein Fußweg die Verbindung in die Straße "Im Mühlgrund" ermöglichen. Für die Müllabfuhr soll ein Wendehammer entstehen, außerdem vier öffentliche Parkplätze.

"Bei der Infrastruktur wie Ver- und Entsorgung liegt im Bereich Gartenstraße noch viel im Argen", sagte Franz Sieber (Freie Wähler). Deshalb sollten – wenn das Gebiet für viel Geld erschlossen werde – nach Auffassung des Ortschaftsrates auch möglichste viele Grundstücke erschlossen werden können.

Aus Sicht der SPD ist die Nachverdichtung verträglich und der Artenschutz werde nicht ausgeklammert, so Christiane Hütt-Berger. "Was uns eventuell einholen wird, ist der Lärm der B 39. Den müssen wir genauer betrachten", so Hütt-Berger. Das bestätigte auch Planer Glup: "Um ein Lärmschutzgutachten werden wir nicht herumkommen." "Die Gebiete zu mobilisieren, ist wichtig für Rotenberg", betonte Volker König (CDU). Dadurch würden wieder junge Familien nach Rotenberg ziehen. Und die neuen Bewohner seien wichtig für Kindergärten, Schule und Vereine.

"Die Hohlwege, die an das Gebiet grenzen, müssen bei einer Realisierung geschützt werden, das hat Priorität", gab Ortsvorsteherin Katrin Wagner die Meinung des Ortschaftsrates wieder. Sie merkte zudem an, dass die Gartenstraße bislang nicht so erschlossen sei, wie man heute Sackgassen erschließen würde. "Es gibt keine Abstell- und Wendemöglichkeiten", so Wagner. Friso Neumann (FDP) erklärte, seine Fraktion stehe voll und ganz hinter dem Vorhaben.

Kritik kam von den Grünen: "Der Paragraf 13b ist 2017 unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise entstanden, um möglichst schnell viel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen", erläuterte Manuel Steidel. Allerdings habe es das Wort Sozialer Wohnungsbau nicht bis in den Gesetzestext geschafft, weshalb Kommunen den Paragrafen nun für Einfamilienhaussiedlungen anwenden würden.

"Die beiden Gebiete Gartenstraße und Malscher Straße haben zusammen 12.000 Quadratmeter Fläche", so Steidel. Sie grenzten direkt aneinander, weshalb er vermutet, die Flächen seien nur aufgeteilt worden, um die im Gesetz maximal festgelegten 10.000 Quadratmeter zu unterschreiten. "Hier wird rumgetrickst, um Natur- und Umweltschutzprüfungen zu umgehen", ärgerte sich der Grünen-Stadtrat. Das Areal grenze direkt an ein besonders geschütztes Flora-Fauna-Habitat-Gebiet. "Wenn man dort einen Biologen reinschickt, wird der auch was finden", ist Steidel überzeugt. Planer Glup widersprach Steidel: Die Belange der einzelnen Schutzgüter würden nicht ausgeklammert. "Wir müssen nur keinen Umweltbericht erstellen."

Am Ende der Malscher Straße sollen die beiden unbebauten Grünland-Grundstücke zwischen dem Bebauungsende und der B 39 zu einem kleinen Neubaugebiet werden. Möglich wären dort vier Einzelhäuser, drei Mehrfamilienhäuser oder acht Doppelhaushälften. Zudem haben die Grundstückseigentümer ein eigenes Bebauungskonzept für ein nachhaltig errichtetes, ökologisch hochwertiges, in Passivhaus-Form gestaltetes Wohnquartier mit zehn Wohnhäusern als bezahlbaren Wohnraum entwickeln lassen.

"Wir müssen hier versuchen, die Bebauung in den ökologisch nicht ganz unwichtigen Bereich zu integrieren", erklärte Glup. Im Norden und Westen des Gebiets gebe es einen dichten Bewuchs, der erhalten bleiben soll. Deshalb strebe man eine verträgliche Planung an.

"Ein Quartiersparkplatz, die Eingrünung des Gebietes sind alles Dinge, die wir auch für das Neubaugebiet Sandäcker in Rauenberg vorgeschlagen haben", sagte Steidel. Leider habe es dort dafür keine Mehrheit gegeben. Er forderte auch für den Bebauungsplan Malscher Straße ein "ordentliches Verfahren", das Verfahren nach Paragraf 13b lehne seine Fraktion ab.

"Die Gebietsabgrenzung ist dem Ortschaftsrat sehr wichtig, gerade in Hinblick auf das Denkmal und den Baum. Die sollen erhalten bleiben", erklärte Sieber. Christiane Hütt-Berger wies darauf hin, dass die detaillierte Ausgestaltung des Gebiets noch erfolge, zunächst gehe es um die Abgrenzung des künftigen Neubauareals. "Wir möchten den dichten Bewuchs gerne erhalten. Der Vorschlag der Eigentümer ist für uns ein spannender Ansatz. Wir stehen kreativen Lösungen offen gegenüber", so Hütt-Berger. "Wir müssen im Gemeinderat auch mal kontrovers abwägen", forderte Friso Neumann (FDP). Vor allem dann, wenn es zwei konträre Varianten gebe.