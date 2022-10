Für Stimmung an der Spitze sorgte das Fanfarencorps Rauenberg unter der Leitung von Hans-Peter Menges. Vorne mit dabei waren auch die städtischen Kindergärten Seepferdchen, Mittendrin und Märzwiesen. Die kleinen Rauenberger gingen als Nachwuchsgärtner mit, während die Kinder des katholischen Kindergartens Regenbogen das Motto hatten: "Kommt lasst uns die Welt bemalen – in Regenbogenfarben." Die Kinder und der Förderverein der Mannabergschule erinnerten an den fünfzigjährigen Geburtstag ihrer Schule.

Nacht zuvor, was dann auch dem einen oder anderen Teammitglied noch anzusehen war. Den ersten Platz belegte wieder der Seriensieger, die Freiwillige Feuerwehr Rotenberg, gefolgt von den Teams KJG II und KJG I. Der Sängerbund belegte Rang vier, auf den weiteren Plätzen landeten KJG III, Weinhoheiten und Tennisclub. Nach dem Winzerspaß konnten sich die Besucher in den Straußwirtschaften der Vereine stärken, und bei dem ein oder anderen Glas Wein einen netten Schwatz halten.

Rauenberg. Blauer Himmel und über die Mittagszeit spätsommerliche Temperaturen verwöhnten die Rauenberger Winzerkerwe, die Besucher strömten in Scharen herbei. Zum Winzerspaß gingen sieben Teams an den Start. Moderiert wurde das Ganze gekonnt von Kerwepfarrer Jan Bartel von der KJG und Darren Lesniak vom Sängerbund. Rauenbergs Hauptamtsleiterin Nina Gellert stand ihnen zur Seite. Die Teams mit je drei Mitgliedern mussten einen Parcours durch Rebstöcke mit einer historischen Schubkarre und einer Butte, dem Korb für den Traubentransport, bewältigen, gleichzeitig mussten Luftballons eingesammelt und Wein ausgeschenkt werden. Eine anspruchsvolle Aufgabe für die Teams.

Von Georg Wipfler

Rauenberg. Blauer Himmel und über die Mittagszeit spätsommerliche Temperaturen verwöhnten die Rauenberger Winzerkerwe, die Besucher strömten in Scharen herbei. Zum Winzerspaß gingen sieben Teams an den Start. Moderiert wurde das Ganze gekonnt von Kerwepfarrer Jan Bartel von der KJG und Darren Lesniak vom Sängerbund. Rauenbergs Hauptamtsleiterin Nina Gellert stand ihnen zur Seite. Die Teams mit je drei Mitgliedern mussten einen Parcours durch Rebstöcke mit einer historischen Schubkarre und einer Butte, dem Korb für den Traubentransport, bewältigen, gleichzeitig mussten Luftballons eingesammelt und Wein ausgeschenkt werden. Eine anspruchsvolle Aufgabe für die Teams.

Auf Nachfragen der Moderatoren berichteten sie alle von stressigen Vorbereitungen in der

Fotogalerie: Kerweumzug in Rauenberg Previous Next Dicht gedrängt säumten die Menschen den Weg des Kerweumzugs. Zuvor hatten sie den Winzerspaß mit Hindernisparcours erlebt. Die Umzugsteilnehmer kritisierten unter anderem die WM-Vergabe an Qatar und freuten sich über eine „fahrende Weinlaube“ Der „Stadtschänke“ ging leider zu früh der „Wein fer umme“ aus. Die Kinder wiederum hatten ihren Spaß. Fotos: Pfeifer

Nacht zuvor, was dann auch dem einen oder anderen Teammitglied noch anzusehen war. Den ersten Platz belegte wieder der Seriensieger, die Freiwillige Feuerwehr Rotenberg, gefolgt von den Teams KJG II und KJG I. Der Sängerbund belegte Rang vier, auf den weiteren Plätzen landeten KJG III, Weinhoheiten und Tennisclub. Nach dem Winzerspaß konnten sich die Besucher in den Straußwirtschaften der Vereine stärken, und bei dem ein oder anderen Glas Wein einen netten Schwatz halten.

Menschentrauben säumten die Straßen anlässlich des Kerweumzugs, dicht gedrängt standen sie von der Hauptstraße über die Talstraße bis hin zum Sportplatz an der Schönbornstraße. Die Stimmung war hervorragend, auch wenn es nur 19 Teilnehmer waren, während sich vor der Coronakrise rund 30 Zugnummern durch Rauenbergs Straßen geschlängelt hatten. Traditionsgemäß angeführt wurde Umzug wieder von dem historischen Fahrzeug der Feuerwehr Rauenberg.

Für Stimmung an der Spitze sorgte das Fanfarencorps Rauenberg unter der Leitung von Hans-Peter Menges. Vorne mit dabei waren auch die städtischen Kindergärten Seepferdchen, Mittendrin und Märzwiesen. Die kleinen Rauenberger gingen als Nachwuchsgärtner mit, während die Kinder des katholischen Kindergartens Regenbogen das Motto hatten: "Kommt lasst uns die Welt bemalen – in Regenbogenfarben." Die Kinder und der Förderverein der Mannabergschule erinnerten an den fünfzigjährigen Geburtstag ihrer Schule.

Von den Klängen des Kraichgau Fanfarenzugs Mühlhausen wurde die KJG mit der Kerweschlumpel "Schorlinda II" angekündigt. Der Kerwepfarrer verteilte eifrig den Weinsegen, während seine Mitstreiter von ihrer "Neun-Schorle-Tour" durch Deutschland berichteten. Versteht sich von selbst, dass sie zu dem Ergebnis kamen, dass es in Rauenberg am schönsten ist. Der Tennisclub Rauenberg verwies auf das Ende der Karriere von Tennisstar Roger Federer. Dem Ausschankwagen der Winzergenossenschaft, wieder verstärkt von ehemaligen Weinhoheiten, folgte der Sängerbund, der eine fahrende Weinlaube präsentierte. Der MGV Frohsinn Rotenberg widmete sich der Lage vor und nach Corona.

Mit schwungvollen Weisen kündigte der Musikverein Malschenberg die Portugieserkönigin Anna-Lisa an und der Rauenberger Musikverein begleitete die Kurpfälzer Weinhoheit Jennifer. Der VFB Rauenberg nahm die WM-Vergabe an Qatar aufs Korn und der Sportschützenverein war mit seinen "Weinbergschnecken" vertreten. Den Abschluss des Umzugs bildete die Stadtschänke mit Bürgermeister Peter Seithel und seinem Team. Leider ging ihnen der "Wein fer umme" bald aus, sodass nicht jeder Besucher versorgt werden konnte. Auf den Straßen und in den Straußwirtschaften wurde anschließend bei bestem Wetter gefeiert.

Am letzten Kerwetag füllten sich über Mittag die Straßen mit Feierlustigen, den ganzen Tag über herrschte gute Stimmung. Großen Andrang gab es beim Schlachtfest des VFB, aber auch die anderen Schankwirtschaften sowie der Rummel in der Hauptstraße waren gut besucht. Am Abend stellte sich heraus, dass Schlumpel "Schorlinda II" die drei Kerwetage nicht gut überstanden hatte, Kerwepfarrer Jan Bartel und sein Gefolge verabschiedeten sie in der Winzeraule unter den Klängen des Fanfarencorps. Unter großem Wehklagen wurde die Schlumpel verbrannt, das hielt aber niemanden davon ab, bis spät in die Nacht hinein zu feiern, denn Rauenberger Kerwe ist ja nur ein Mal Jahr.