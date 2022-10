Ersatz-Fest kommt in Rotenberg gut an

Rauenberg: Ersatz-Fest kommt in Rotenberg gut an

Er vergaß aber auch nicht, dass Rauenberg eine Winzergemeinde ist: "Bei uns haben Weinbau und Weinfeste eine lange Tradition. Die Winzerinnen und Winzer verbinden das Traditionelle mit dem Modernen und machen so einen guten Wein, der über die Grenzen Rauenbergs hinaus bekannt ist", so Seithel. Er bedankte sich auch mit einem Augenzwinkern bei den Nachbarn aus Mühlhausen: Diese hätten in der letzten Woche dankenswerter Weise das schlechte Wetter bei ihrer Kerwe übernommen, sodass in Rauenberg bei Sonnenschein gefeiert werden könne.

Dass dies in diesem Jahr anders war, merkte man schon zu Beginn. In der proppenvollen Winzeraule wurde Bürgermeister Seithel, aber auch das Fanfarencorps Rauenberg erwartungsfroh empfangen. Das Stadtoberhaupt ging in seiner Begrüßungsansprache auf die Pandemie der letzten zwei Jahre ein und fand humorvolle Worte für die Auswirkungen, die Corona mit sich brachte: "Es waren zwei entbehrungsreiche Jahre, daher sind wir froh, dass wir die Winzerkerwe mit ihrer Tradition wieder feiern können", erklärte Seithel.

Angeführt vom Fanfarencorps Rauenberg mit seinem flotten Spiel unter der Leitung von Hans-Peter Menges bahnten sich Bürgermeister Peter Seithel und sein Gefolge am frühen Abend den Weg durch die Kerwebesucher, um in der Winzeraule des Winzermuseums die feierliche Eröffnung der Rauenberger Kerwe vorzunehmen. Diese fiel in den letzten zwei Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer. Im Jahr 2020 gab es gar kein Kerwetreiben, und im letzten Jahr fand eine Kerwe von einzelnen Vereinen unter Coronabedingungen statt, sozusagen eine Kerwe in einer Leichtversion.

Rauenberg. Gelungener Auftakt zur Winzerkerwe am Samstagabend. Bei goldenem Herbstwetter präsentierte sich die Kerwemeile in Rauenberg den vielen Gästen aus nah und fern von ihrer besten Seite und ließ den Auftakt zur Winzerkerwe zu einem Erfolg für alle werden. Schon am späten Nachmittag füllten sich die Straßen mit froh gelaunten und Feierlustigen Menschen, die Sitzplätze in den Straußwirtschaften der Vereine wurden rar, und die Stände der Schausteller entlang der Hauptstraße waren gut besucht

Von Georg Wipfler

Die Kerweschlumpel hatte in diesem Jahr die Katholische junge Gemeinde (KJG). Die jungen Burschen, denen man anmerkte, dass sie schon viel Kerweerfahrung haben, erledigten ihre Aufgabe bravourös. Kerwepfarrer Jan Barthel, Kerwevater Jakob Steidel, Kerwemutter Johannes Ihle sowie die beiden Ministranten Tristan Beyerer und Julian Laier berichteten dem Kerwevolk zunächst von ihrer 9-Euro-Tour durch Deutschland. Dabei stellten sie nach verschiedenen Abstechern in andere Städte fest, dass es in Rauenberg doch am schönsten sei.

Mitgebracht von ihrer Tour hatten sie die Kerweschlumpel, die unter dem tosenden Applaus der Besucher auf den Namen "Schorlinda II" getauft wurde. Diese regiert bis zum heutigen Abend in Rauenberg und wird bestimmt viele lustige Kerwegesichter sehen. Nach Grußworten der Kurpfälzischen Weinhoheit Jennifer sowie der Malschenberger Portugieserkönigin Anna-Lisa war es Bürgermeister Peter Seithel vorbehalten, das Weinfass anzuschläucheln. Damit war der offizielle Startschuss zur Rauenberger Winzerkerwe gegeben. Zu den Klängen des Fanfarencorps Rauenberg wurde von der Stadt Wein "fer umme" ausgeschenkt, und nach einem ersten Schluck des köstlichen Rauenberger Weins verteilten sich die Gäste auf der Kerwemeile.

Schon früh drängten sich die Besucherinnen und Besucher am sogenannten Bermuda-Dreieck, der Kreuzung zwischen Hauptstraße und Talstraße. Hier ein Glas Wein, dort eine Stärkung aus der Winzerküche, an den Ständen und Straußwirtschaften der Vereine herrschte Hochbetrieb bis in die Nacht hinein, und es wurde zusammen mit dem Rauenberger Wein kräftig gefeiert.