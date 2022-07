Wiesloch. (pol/mare) Am Sonntagabend kam es zu einem Polizeieinsatz am Wieslocher PZN. Wie die Beamten mitteilen, hatte sich dort eine Person in ihrem Zimmer eingeschlossen.

Der bewaffnete Patient konnte unverletzt von der Polizei überwältigt werden. Er bleibt in ärztlicher Obhut.

Es bestand keine Gefährdung für weitere Personen oder die Bevölkerung. Spezialeinheiten und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz.

Update: Sonntag, 31. Juli 2022, 20.06 Uhr