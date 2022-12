Hirschberg/Brignais. (zg/ans) Der "Hirschberger Platz" (Place d’Hirschberg) in der französischen Partnergemeinde Brignais ist neu und ansprechend gestaltet worden. Am 9. Dezember fand nun die Einweihung des vollkommen veränderten Platzes, der vorher eher einer Betonwüste glich, statt. Neben den örtlichen politischen Vertretern und Delegationen aus den Partnergemeinden Ponsacco und Schweighausen, nahm auch Bürgermeister Ralf Gänshirt an dem Festakt teil, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Hirschberg.

Der 2006 angelegte Platz war bis zum Sommer des Jahres komplett versiegelt. Nur wenige Bäume spendeten etwas Schatten. Dadurch war die Nutzung, insbesondere in den heißen Sommermonaten, stark eingeschränkt.

Die Gemeinde Hirschberg spendierte als „Zeichen der Freundschaft“ einen Wasserspender für den neu gestalteten „Place d’Hirschberg“. Foto: Gemeinde Hirschberg

Unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger von Brignais wurde der Platz zwischen Juli und November dieses Jahres umgestaltet. 60 Prozent der 1700 Quadratmeter großen Fläche wurden entsiegelt. "Dabei wurde großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt und die vorhandenen Materialien wiederverwendet", heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Bei der Begrünung wurde auf hitzeresistente Pflanzen zurückgegriffen. So entstand mitten in der Stadt eine Grünanlage, die auch in Hitzeperioden zum Verweilen einlädt.

Um die Verbindung zwischen den beiden Gemeinden Hirschberg und Brignais zu symbolisieren, wurde eine Zeitkapsel mit einer Kopie der Partnerschaftsurkunde, einer französischen und einer deutschen Euromünze, sowie jeweils einer lokalen Tageszeitung vergraben. Dies neben einem ganz besonderen Geschenk der Gemeinde Hirschberg. Diese hatte für den Platz nämlich einen Trinkbrunnen gespendet.

Zum Abschluss der Einweihung pflanzte Bürgermeister Ralf Gänshirt zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Serge Bérard einen Baum der Freundschaft. "Wie die Freundschaft zwischen Hirschberg und Brignais, muss dieser Baum gepflegt und gehegt werden, damit er wächst und gedeiht", lautetet die Idee dahinter.