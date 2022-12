Von Timo Teufert

Wiesloch. "Jetzt kommt endlich zusammen, was vielleicht schon immer zusammengehört hat: Schule und Schlager", kündigte Moderator Florian Silbereisen am Montagabend bei der Sendung "Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen" im Ersten den Deutsch-Leistungskurs des Ottheinrich-Gymnasiums Wiesloch an.

Zusammen mit der Band "Die Prinzen"