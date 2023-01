Von Lukas Werthenbach

Nußloch. Es war 19.33 Uhr, als die gespannte Stille in der Festhalle in Jubel überging: Mit einer klaren Mehrheit haben die Bürger am Sonntag gegen die Bebauung der Wiese am nördlichen Ortseingang Richtung Leimen gestimmt. 3462 Nußlocher und damit 39,7 Prozent aller Stimmberechtigten sprachen sich beim ersten Bürgerentscheid in der Geschichte der Gemeinde gegen die Aufstellung des Bebauungsplans "Ortseingang Nord – Steinäcker" aus. Bürgermeister Joachim Förster gab das Ergebnis am Abend vor knapp 100 Menschen bekannt.

Während nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr immer mehr Menschen in die Festhalle kamen, war hier von den teils hoch emotionalen Debatten der vergangenen Wochen und Monate über die mögliche Errichtung eines Lebensmittelmarkts mit 40 Wohneinheiten auf der rund 1,5 Hektar großen Wiese nichts mehr zu spüren. Eine gewisse Nervosität machte sich erst nach 19 Uhr langsam breit. Einige hatten – aufgrund der einfachen Abstimmung zur Frage "Sind Sie für die Aufstellung des Bebauungsplans ,Ortseingang Nord – Steinäcker’ zum Bau eines Lebensmittelmarktes mit ergänzender Wohnbebauung?" – mit einer noch schnelleren Auszählung gerechnet.

Um Punkt 18 Uhr wurden – wie hier im Rathaus – die Urnen geleert.

Um 19.31 Uhr betrat Rathauschef Förster dann die Bühne. Als "wichtigste Zahl" nannte er noch vor dem Ergebnis die Wahlbeteiligung: 56,9 Prozent. Die Anwesenden reagierten mit Applaus, Förster selbst nannte das nun zu verkündende Ergebnis "sehr klar". Zudem war ihm der Blick nach vorn wichtig: "Ab morgen wollen wir wieder an die Sachthemen gehen und Nußloch gemeinsam voranbringen", sagte er ausdrücklich in Richtung "beider Lager". Wieder gab es Beifall, ehe Förster die heiß ersehnten Zahlen nannte. 69,9 Prozent der Abstimmenden hatten also für "Nein" gestimmt, 30,1 Prozent für "Ja". Da das Quorum von 20 Prozent der Stimmberechtigten für eine der beiden Optionen damit erfüllt ist, darf das Bebauungsplanverfahren für mindestens drei Jahre nicht weiter verfolgt werden.

Gegenüber der RNZ zeigte sich Förster aufgrund der hohen Wahlbeteiligung "sehr stolz" auf die Nußlocher. Und die deutliche Mehrheit gegen eine Bebauung wertete er als klares Signal: "Für mich ist diese Frage damit erst mal erledigt – und selbst in drei Jahren wird sie sich wohl nicht wieder stellen." Die SPD-Fraktion im Gemeinderat hatte bereits im November für den Fall eines Scheiterns des Bürgerentscheids einen Antrag zur Ermöglichung von Wohnraum auf besagter Fläche angekündigt. Dazu meinte Förster nun: "Nach diesem Ergebnis würde ich diesen Antrag nicht in ...