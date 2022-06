Von Sabrina Lehr

Nußloch. "A, B, C, D", schallt die Stimme von Kateryna Todoruk durch die Gänge der Olympiahalle. Murmelnd wiederholen viele Stimmen, was Lehrerin Todoruk klar und deutlich vorgesprochen hat und was auf vor ihnen liegenden Arbeitsblättern steht. Beim Buchstaben "r" des Alphabets angelangt, geht ein kollektiver rollender Laut durch den Raum. Kein Wunder: