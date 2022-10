> Rad-Piktogrammketten auf der Fahrbahn lassen weiter auf sich warten. Der Gemeinderat hatte eine Machbarkeitsstudie für die Einrichtung der Radsymbole auf vier Straßen beschlossen: In Hauptstraße, Massengasse, Sinsheimer Straße und Walldorfer Straße sollten insgesamt rund 210 Zeichen mit Pfeil im ...

"Die Idee ist jetzt, eine Planungsvereinbarung mit dem Land und der Stadt Leimen abzuschließen", erklärte Förster weiter. Erst dann erfolge die Planung und danach die Umsetzung – der Zeithorizont erstreckt sich somit noch über einige Jahre. "Immerhin ist der nächste Schritt getan", sah es Veits positiv. An der Notwendigkeit einer vernünftigen und direkten Radwegeverbindung zwischen Nußloch und Leimen gibt es keine Zweifel. Aktuell ist nur ein etwa ein Meter breiter Gehweg in schlechter Qualität vorhanden. Radweg-Planungen an dieser Stelle hatte der Rhein-Neckar-Kreis mit Verweis auf das Land, Überlegungen zur möglichen Verlängerung der Straßenbahnlinie sowie zuletzt im Frühjahr 2020 wegen der geplanten, aber an der Bewerbung gescheiterten interkommunalen Gartenschau erst einmal zurückgestellt.

> Der Radweg zwischen Nußloch und Leimen entlang der Landesstraße L594 nimmt zwar noch keine Form an, ist jedoch einen Schritt – oder in dem Fall Tritt – näher gekommen. Rathauschef Förster berichtete von einem Termin mit dem hier zuständigen Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe. "Es gibt nun den Vorschlag, den jetzigen Gehweg zu entfernen und durch einen 2,50 Meter breiten Rad- und Gehweg mit 1,70 Meter Grünstreifen zur Autofahrbahn zu versehen", berichtete er. Dies würde wunderbar passen. An der gesamten L594 sei ausreichend Platz vorhanden.

Nußloch. So richtig ins Rollen kam Yannick Veits in der Fragestunde für Gemeinderäte in zurückliegender Sitzung. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen erkundigte sich neben anderen Themen nach gleich vier Anliegen des Radverkehrs. Eine Antwort von Bürgermeister Joachim Förster dürfte ihm dabei besonders gefallen haben.

Von Benjamin Miltner

> Absperrbügel auf Radwegen wie etwa bei der Unterführung der Kurpfalzstraße mit der Massengase auf dem sogenannten Vogelkäfigweg erschweren zunehmend das Vorankommen. Im Doppelpack dicht einander gestellt, seien diese Hindernisse für Radler mit Anhänger oder Lastenrad sowie auch Kinderwagen eine Schikane, berichtete Veits. "Mehrere Bürger haben mich gefragt, ob dort sowie an weiteren Stellen jeweils ein Bügel entfernbar wäre", brachte er das Anliegen vor. In Nußloch gebe es viele schöne Radverbindungen, die aber auch gut nutzbar seien müssten. "Der Auftrag hierfür ist bereits an das Bauamt erteilt", berichtete Bürgermeister Förster. Er sah nur bereits neue Beschwerden kommen: "Mofas werden dort dann mit höherer Geschwindigkeit durchfahren und für gefährliche Situationen sorgen."

> Die Schranke auf einem Feldweg nach Walldorf ist ebenfalls in Veits Visier geraten. "Die ist so lang, dass man zum Passieren auf die Grasnarbe ausweichen muss", berichtete er und fragte nach der Möglichkeit, sie zu kürzen. Förster versprach, auch diesen Vorschlag an den Bauhof weiterzugeben und sagte: "Mir war wichtig, dass die Schranke zu ist, damit nicht Hinz und Kunz ins Wasserschutzgebiet fährt."