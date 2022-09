Von Sabrina Lehr

Nußloch/Berlin. Einen Papierflieger vom Balkon des Kanzleramts werfen und im Konferenzraum von Olaf Scholz ein Mittagessen verputzen – wer kann das schon, außer vielleicht der Bundeskanzler selbst? Die Antwort: Keana aus Nußloch. Und dass die Zehnjährige das kann und im August getan hat, ist kein Wunder. Denn einerseits sind die Schülerin und Scholz quasi alte Bekannte – und andererseits ist Keana Teilnehmerin der TV-Sendung "Kannste Regieren?", die an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt wird. In dieser hatte die Gymnasiastin bereits zum zweiten Mal die Gelegenheit, Spitzenpolitikern auf den Zahn zu fühlen – neben Scholz auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Bereits vor ziemlich genau einem Jahr flimmerte Keana schon einmal über die Fernsehbildschirme der Bundesrepublik. Unter dem Titel "Kannste Kanzleramt?" war die damals neunjährige Nußlocherin eine von 16 Schülern, die den damaligen Kanzlerkandidaten Scholz, Baerbock sowie Armin Laschet Löcher in den Bauch fragten und sie auf ihre Kanzlertauglichkeit testeten. Das Besondere damals wie bei der heutigen Auflage der Sendung: Die Politiker werden zurück in ein Schulklassenzimmer geschickt und eine Stunde lang von Kindern ausgefragt.

Und das sind durchaus Fragen, die sich ein Erwachsener so wohl nicht zu stellen trauen würde: "Was war ihr erster Gedanke, als Sie erfuhren, dass Sie nicht Kanzlerin werden?", fragte Keana nun etwa Annalena Baerbock. Und für Kanzler Scholz hieß es bei der Fragestunde mit der Nußlocherin Hand aufs Herz: "Sind Sie der Meinung, dass Gerhard Schröder eindeutig Team Putin ist?", fragte ihn Keana – übrigens im Schneidersitz auf dem Fußboden seines Büros sitzend. Von Karl Lauterbach wollte sie wissen, wem er als Gesundheitsminister eigentlich seine Krankmeldung abgeben muss. "Ich saß aber im Klassenzimmer ganz hinten und er hat mich nicht dran genommen", so Keana.

Auge in Auge mit dem Kanzler: Olaf Scholz wurde mit Fragen gelöchert. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Dass sie erneut im TV zu sehen ist, hat sie im Januar erfahren: Damals kam die Anfrage, ob die Nußlocherin Lust hätte, wieder bei der Sendung mitzumachen. "Ich habe gleich ,ja’ gesagt, ...