Nußloch. (luw) Der Wanderweg entlang des Waldrefugiums Wilhelmsberg und am Betriebsgelände von "Heidelberg Materials" wird wieder freigegeben. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, rund 30 Bäume zu fällen: So besteht keine Lebensgefahr mehr durch umstürzende Stämme oder abbrechende Äste.

Seit der Ausweisung des Waldrefugiums Wilhelmsberg als solches war noch kein Jahr vergangen, da musste es schon gesperrt werden: Beschädigte Bäume hatten im Frühsommer wie berichtet für Gefahr gesorgt. Der kommunale Arbeitskreis Forst hatte in der Folge entschieden, nicht nur auf "regulierende Eingriffe" zu verzichten und so die Natur "sich selbst zu überlassen". Sondern man wollte auch keine sogenannten Verkehrssicherungsmaßnahmen in diesem neun Hektar großen Gebiet zwischen Landesstraße L 594 und Steinbruch mehr sehen – obwohl diese auch in einem Refugium erlaubt wären.

Im Oktober beauftragte der Gemeinderat nun die Verwaltung mit der Prüfung, ob das Aufstellen von Hinweisschildern das Haftungsrisiko der Gemeinde derart reduzieren würde, "um auf die Durchführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen verzichten und den Weg trotzdem wieder freigeben zu können", wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Also wurde der ehemalige Justiziar der Forstkammer Baden-Württemberg eingeschaltet, wobei herauskam: Entscheidend ist, ob von den Bäumen entlang des Wegs am Wilhelmsberg "waldtypische Gefahren" ausgehen oder ob diese aufgrund des Zustands der Bäume höher zu bewerten und damit nicht mehr als "waldtypisch" anzusehen sind.

"Für mich sind es nicht mehr nur waldtypische Gefahren", sagte dazu Bürgermeister Joachim Förster. Daher schlug er den Räten vor, die betreffenden Bäume zu fällen.

"Das wird ein anderes Waldbild geben", kündigte er an. Die gefällten Bäume sollen als Totholz im Refugium liegen bleiben. Wie die Sitzungsvorlage weiter informiert, sind übrigens entlang der Trampelpfade keine Maßnahmen zur Verkehrssicherung vorgesehen: Diese sind keine "offiziell ausgewiesenen" Wege.