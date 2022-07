Nußloch. (agdo) So mancher Autofahrer schaute nicht schlecht, als er oder sie am Sonntagabend am Nußlocher Park vorbeifuhr: Überall hingen weiße Luftballons, die Tische waren mit weißen Tischdecken dekoriert, und auch die Menschen erschienen weiß gekleidet.

Es sei verraten: Es handelte sich dabei nicht um eine Hochzeitsgesellschaft – bekanntlich sollte da nur die Braut weiß tragen –