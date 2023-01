Neckarsteinach. (fhs) Bereits am Sonntagvormittag gegen 9.30 Uhr hat sich auf der Bundesstraße B37 ein Unfall ereignet, bei dem ein 58-Jähriger leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Neckartaldurchgangsstraße war zwischen 9.30 und 11 Uhr während der Rettungs- und Bergungsarbeiten nicht passierbar.

Ein 74-jähriger Landrover-Fahrer hatte von einem der beiden E-Ladesäulen-Parkplätzen in der Hauptstraße wegfahren und sich auf der Fahrbahn in den fließenden Verkehr in Richtung Neckargemünd einreihen wollen. Dabei stieß sein Wagen mit dem Peugeot des 58-jährigen Mannes zusammen, der ebenfalls in Neckarsteinach wohnt.

Bei dem Aufprall des weißen Peugeots auf die linke Seite des roten Rover überschlug sich der weiße Wagen auf der Fahrbahn und kam auf seiner linken Seite zum Liegen.

Der Fahrer war noch in der Lage, den Unfallwagen durch das Seitenfenster zu verlassen. Nach Angaben von Stadtbrandinspektor Sven Schmitt kletterte der 58-Jährige selbstständig aus dem Auto. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben, der den Leichtverletzten in die nächste Klinik fuhr.

Beim Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt kann Sprecher Bernd Hochstädter keine Angaben darüber machen, wie es sich mit der Schuldfrage verhält. Und ob das die Hauptstraße entlang fahrende Fahrzeug die dort geltende Höchstgeschwindigkeit eingehalten hat.

Ort des Geschehens

Die Freiwillige Feuerwehr von Neckarsteinach war bei diesem Einsatz mit drei Fahrzeugen und 14 Personen vor Ort. Laut Stadtbrandinspektor Schmitt waren Wehrleute in den Stadtteilen mit alarmiert worden, konnten aber wieder entlassen werden, so dass sich die übrige Einsatzdauer auf die Kameraden der Kernstadtwehr verteilte.