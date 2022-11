Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. "Wild direkt vom Jäger" war nur eine der Delikatessen, die der Allerheiligenmarkt am Dienstag in der Vierburgenstadt zu bieten hatte. Die gesamte Kirchenstraße hatte sich in ein Schlaraffenland verwandelt, als Bürgermeister Herold Pfeifer nach zweijähriger Coronapause am Vormittag den 16. Allerheiligenmarkt eröffnete. Umrahmt von Vierburgenkönigin Jana und Burgfräulein Lisa dankte das Stadtoberhaupt allen, die zur Vorbereitung dieses Marktes beigetragen hatten und wünschte den Besuchern angenehme Stunden bei einer unübersehbaren Fülle von lukullischen Angeboten. "Lassen Sie sich inspirieren", ergänzte die Vierburgenkönigin.

Vierburgenkönigin Jana (links), Burgfräulein Lisa und Herold Pfeifer eröffneten den Allerheiligenmarkt. Foto: Hinz

Die zunächst überschaubare Anzahl von Besuchern steigerte sich sehr schnell und bald strömten Scharen von vor allem auswärtigen Gästen in die Vierburgenstadt. Denn Neckarsteinach hat an diesem Tag einen besonderen Vorteil. Es liegt im südlichsten Zipfel von Hessen, in dem das Fest "Allerheiligen" kein Feiertag ist, während im umliegenden Baden-Württemberg tiefste Festtagsruhe herrscht. Schon immer war dieser Tag für die Neckarsteinacher Geschäfte sehr umsatzstark. Und durch den Allerheiligenmarkt ist der 1. November dann zu einer Attraktion in der Stadt geworden, die viele Besucher aus dem Umland anzieht. Bereits gegen Mittag wurden die Parkplätze knapp und in der Kirchenstraße war kaum ein Durchkommen.

Zahlreiche Marktstände und Leckereien zogen die Besucher an. Foto: Lahm

Aber es lohnte sich, die vielseitigen und sehr verführerischen Angebote zu probieren. In der Martinsklause boten die Pfadfinder heißes Fladenbrot mit Knoblauchcreme. Beim "Odenwälder Wildgenuss" lockten Bratwürste und Fleischkäse vom Wildschwein. Eine neue Geschmacksvariante waren die traditionellen und vegetarischen Rahmkleckse. Kaum widerstehen konnten viele den appetitlich präsentierten Bergen von Oliven und Aufstrichcremes. Das Restaurant "Zum Schiff" beteiligte sich mit Grünkernsuppe und selbstgemachtem Gänseschmalz am Angebot, und der Fantasie keine Grenzen setzte der Stand mit Marmeladen, Konfitüren und ganz speziellen Essigsorten. So konnte auch der süßliche Fichtenspitzenessig probiert werden. Etwas abseits vom Gedränge luden der Sängerbund im Schönauer Hof und die Musikfreunde im Schadenfroh-Hof zu Kartoffelsuppe sowie Kaffee und Kuchen ein. Und außerdem gab es noch Gewürzstände, geräucherte Forellen und den verführerischen Duft von gebrannten Mandeln.

Natürlich waren alle Geschäfte in der Stadt geöffnet und auch die Gastronomie erfreute ihre Gäste mit Spezialitäten.

Unbedingt sehenswert war aber auch ein anderer Teil des Allerheiligenmarktes. Im Bürgersaal "Zum Schwanen" hatte der Heimat- und Kulturverein einen Kunst-Handwerkermarkt organisiert, in dem viele Hobby-Künstler ihre Werke ausstellten. Bilder, Holzschnitzereien, Strickwaren, Schmuck oder Keramikarbeiten in verschiedensten Variationen zeugten von der Kreativität ihrer Hersteller.