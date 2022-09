Edingen-Neckarhausen. (nip/krs) Die Neckarhäuser Kerwe war eines der wenigen größeren Feste im vergangenen Jahr, das der Gemeinde trotz Coronabedingungen einen Hauch von Normalität verliehen hat. Das Konzept am neuen Standort auf dem Parkplatz am Freizeitbad kam gut an. Und so belassen es die verbliebenen Gastgeber, der Fußballclub Viktoria und der Gesangverein Neckarhausen, auch beim neuen Platz. Von Samstag, 3. September, wird bis Montag, 5. September, gefeiert – jeden Abend auch mit Livemusik einer Band oder einem DJ. Und selbstredend ist für das leibliche Wohl gesorgt – am Montag steht beispielsweise das beliebte "Knöchel-Essen" auf der Karte.

Es geht los am Samstag um 16 Uhr mit den drei Klassikern: Böllerschüsse, Fassbieranstich und Inthronisation der Kerweschlumbel. Die hatte sich 2015 übrigens um das Bürgermeisteramt beworben. "Hinter vorgehaltener Hand kann man sagen, dass sie wieder Interesse hat, zu kandidieren", sagt Kerwe-Mitorganisator Tobias Hertel. "Sie wird dazu am Samstag auf jeden Fall ein paar Worte verlieren." Ihr Wahlprogramm sei 2015 nicht so ausgeprägt gewesen, "vielleicht klappt das dieses Mal besser", meint Hertel. Mit Sicherheit wird sie aber die typischen Kerwegaben "Weck, Worschd und Woi" dabei haben und für Freibier sorgen.

Mitorganisator Hertel freut sich auf das Gesamtpaket, am meisten aber auf die Musik. Ab 19.30 Uhr spielen am Samstagabend "The Shades of Soul". "Die Hörproben waren echt vielversprechend", sagt Hertel über die Gruppe, die erstmals dabei ist. Musikalisch geht es am Sonntagvormittag ab 11.30 Uhr mit der Musikvereinigung weiter, wobei der Frühschoppen bei den Vereinen bereits ab 11 Uhr startet. Am Sonntagabend kümmert sich DJ DoMe ab 19.30 Uhr um gute Stimmung.

Montags geht die Neckarhäuser Kerwe ebenfalls ab 11 Uhr in die letzte Runde. Um 11.30 Uhr versammeln sich üblicherweise etliche Mittagsgäste aus Firmen – und auch aus dem Rathaus – beim Knöchel-Essen. Abends gibt es ab 19.30 Uhr Livemusik mit "Finest Shades of Grey". Die Veranstalter haben sich das musikalische Rahmenprogramm in diesem Jahr einiges kosten lassen. Beide Vereine wären nicht böse, wenn die Kerwe-Gäste das mit einer kleinen Spende honorieren würden.