Halle-Attentäter ist Geiselnehmer von Burg

Bei dem Geiselnehmer im Gefängnis in Burg nahe Magdeburg handelt es sich um den rechtsextremen Halle-Attentäter Stephan Balliet. Der 30-Jährige sei bei der am Montagabend beendeten Geiselnahme verletzt worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagmorgen aus Sicherheitskreisen.