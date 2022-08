Neckargemünd. (pol/msc) Wie die Polizei inzwischen bekannt gab, musste ein 11 Monate alter Hund in der Nacht auf Sonntag notoperiert werden, nachdem er einen präparierten Köder geschluckt hatte. Der Vierbeiner nahm das Wurststück offenbar beim Spaziergang am Mühlrain auf, wo mehrere solcher Köder ausgelegt waren, in die ein Draht hineingedrückt war.

Die Operation überstand der junge Hund gut, die Polizei ermittelt nun wie bereits berichtet wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Update: Montag, 22. August 2022, 10.55 Uhr

Verdächtige Wurst mit Metallstücken gefunden

Neckargemünd. (cm) Geht in der Stadt am Neckar ein Hundehasser um? Diesem Verdacht geht die Polizei aktuell nach, da in der Nacht auf Sonntag im Stadtgebiet gefährliche Köder gefunden wurden.

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf RNZ-Anfrage bestätigte, ist in der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht ein entsprechender Hinweis beim Neckargemünder Polizeirevier eingegangen. Eine Streife habe sich auf den Weg zum Fundort in der Nähe der Straße Am Mühlrain gemacht und auch "etwas festgestellt": Es seien mehrere Wurst- und Fleischstücke sichergestellt worden. Diese seien mit Metallteilen bestückt gewesen – und somit gefährlich für Hunde.

Alles deutet darauf hin, dass die Fleisch- und Wurststücke präpariert und absichtlich so platziert wurden, dass sie von Hunden gefunden werden. Ob an weiteren Stellen im Stadtgebiet ebenfalls präparierte Köder gefunden wurden, konnte der Sprecher am Sonntag nicht sagen. Nähere Details seien in der laufenden Woche zu erfahren.

"Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Neckargemünd", so der Sprecher abschließend. Im sozialen Netzwerk Facebook sorgte eine entsprechende Warnung an die Hundehalter in diesem Bereich für Aufregung.