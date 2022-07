Ihren beruflichen Grundstein legte Friedburg Knauf mit dem Medizinstudium an der Universität Heidelberg, das sie 1960 mit dem Staatsexamen abschloss. Als Assistenzärztin arbeitete sie bis 1965 an der Heidelberger Hautklinik, der Kinderklinik, der Medizinischen Poliklinik, im Josefskrankenhaus, in der Frauenklinik, in der Herzheilstätte Königstuhl sowie in der Orthopädischen Klinik in Schlierbach.

Nachdem sie beim evangelischen Kirchentag 1954 in Leipzig den Mückenlocher Ratsschreiber und RNZ-Berichterstatter Alex Knauf kennengelernt hatte, reiste sie 1955 nach Überwindung einiger bürokratischer Hürden nach Westdeutschland aus. Am Heidelberger Bunsen-Gymnasium musste sie ihre Hochschulreife wegen fehlender Anerkennung ihres DDR-Abiturs ein zweites Mal ablegen. 1955 heirateten sie und Alex Knauf, ein Jahr später wurde Sohn Matthias geboren. Tochter Cornelia sowie die Zwillinge Dorothea und Konstantin folgten 1964 beziehungsweise 1966.

Friedburg Knauf war Landärztin aus Leidenschaft. Für ihre Patienten war sie quasi rund um die Uhr erreichbar. Im Ort durfte die engagierte Ärztin sich dadurch sehr schnell integriert fühlen. Die Region war nämlich nicht ihre ursprüngliche Heimat. Geboren wurde sie als Friedburg Neubert 1934 in Hohwald in Sachsen. Gemeinsam mit ihren zwei Brüdern wuchs sie in einem Lungensanatorium auf, wo ihre Eltern im Pflegedienst arbeiteten. 1954 machte sie ihr Abitur mit einem Einser-Schnitt in Bischofswerda. Trotzdem wurde ihr ein Studium in der damaligen DDR verwehrt, da sie sich weigerte, den Jungen Pionieren, der Jugendorganisation der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), beizutreten.

Neckargemünd-Mückenloch. (lew) Den Namen Knauf kennt in Mückenloch jeder. Während die Jüngeren den Namen mit Konstantin Knauf in Zusammenhang bringen, denken gerade die älteren Mückenlocher dabei an die Ärztin Friedburg Knauf, die im Jahr 1965 im Neckargemünder Ortsteil ihre eigene Praxis eröffnete. 2002 übergab sie diese an ihren Sohn Konstantin. Nun ist die langjährige Landärztin im Alter von 87 Jahren verstorben – drei Jahre nach ihrem Sohn Konstantin. Erst kürzlich war, wie berichtet, bekannt geworden, dass Christoph Hillebrand die Praxis ab dem 1. August fortführen wird.

Den Menschen zu helfen, war 1965 auch das Motto für die Eröffnung der eigenen Praxis. Immer wieder betonte sie, dass dies ohne die große Unterstützung ihrer Familie, allen voran der ihres Ehemanns Alex, nicht möglich gewesen wäre. Und auch im dörflichen Leben war die Landärztin voll involviert. Sie war Mitglied in vielen Vereinen, unter anderem im evangelischen Kirchenchor, und auch in der wöchentlichen Damengymnastik lange Jahre aktiv. Schwere private Schicksalsschläge waren der Tod ihres Ehemanns Alex im Jahr 2001 und der Tod ihrer beiden Söhne Matthias und Konstantin in den Jahren 2011 und 2019. Als Landärztin mit Leib und Seele bleibt sie in Erinnerung

Info: Trauerfeier und Urnenbeisetzung finden am Dienstag, 19. Juli, ab 15 Uhr auf dem Friedhof in Mückenloch statt.