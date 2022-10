Neckargemünd. (cm) Es ist immer wieder ein Streitpunkt in der Kommunalpolitik der Stadt am Neckar: Wer in der historischen Altstadt eine Fotovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung aufs Dach packen will, wird ausgebremst. Lediglich kleine Solarthermie-Anlagen für Warmwasser sind erlaubt. Denn die Gestaltungssatzung für die Altstadt erlaubt dies aus optischen Gründen nicht. Doch damit könnte bald Schluss sein.

Denn das Land hat die Regeln für Solaranlagen auf Dächern von denkmalgeschützten Gebäuden gelockert. Nur bei einer erheblichen Beeinträchtigung komme künftig noch eine Ablehnung einer Fotovoltaikanlage in Betracht. Denkmalschutz und Klimaschutz sollen sich nicht mehr ausschließen. In Baden-Württemberg sind nach Einschätzung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen drei bis vier Prozent des Gebäudebestands denkmalgeschützt. Es gibt etwa 90.000 Kulturdenkmale aus dem Bereich der Bau- und Kunstdenkmalpflege. Eine Solaranlage soll nun grundsätzlich genehmigt werden, wenn sie sich der eingedeckten Dachfläche unterordne und möglichst flächenhaft sowie farblich abgestimmt angebracht werde.

Für historische Stadt- und Ortskerne wie in Neckargemünd, deren gesamtes Erscheinungsbild oft unter Schutz steht, wird nach Angaben des Ministeriums ein Solarkataster geschaffen. Dort sollen Leitlinien und Empfehlungen aufgezeigt werden, wie Denkmalschutz und Solaranlagen in historischen Stadt- und Ortskernen miteinander in Einklang gebracht werden können – an jede Stadt angepasst. Es sollen Standorte gefunden werden, die für die Nutzung von Sonnenenergie in Frage kommen, ohne das Stadtbild erheblich zu beeinträchtigen

Wie geht es nun in Neckargemünd weiter? Stadtsprecherin Nadine Thiele erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass das Thema zunächst in der zuständigen Altstadt-Kommission besprochen wird. "Im Oktober oder November wollen wir dann damit in den Gemeinderat gehen."